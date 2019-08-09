更多編輯台推薦新聞：
高鐵9日午後恢復行駛加開列車 全台交通活動異動整理
生活

高鐵9日午後恢復行駛加開列車 全台交通活動異動整理

颱風利奇馬來襲 苗栗泰安9日上午10時起停班停課
生活

颱風利奇馬來襲 苗栗泰安9日上午10時起停班停課

披頭四最後專輯封面照50週年 艾比路成朝聖地
娛樂

披頭四最後專輯封面照50週年 艾比路成朝聖地

專題／惡水無情人間有愛 小林村倖存者不幸中找到小確幸
地方

專題／惡水無情人間有愛 小林村倖存者不幸中找到小確幸

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

嘉縣防汛道路坍陷 翁章梁：盡速檢討改善

最新更新：2019/08/09 15:36
嘉義縣朴子市鴨母寮大排牛挑灣段防汛道路，9日發生護坡滑動坍塌現象，由於防汛道路去年9月才驗收完工，引發地方議論。中央社記者江俊亮攝　108年8月9日
嘉義縣朴子市鴨母寮大排牛挑灣段防汛道路，9日發生護坡滑動坍塌現象，由於防汛道路去年9月才驗收完工，引發地方議論。中央社記者江俊亮攝　108年8月9日

（中央社記者江俊亮嘉義縣9日電）嘉義縣朴子市鴨母寮大排牛挑灣段防汛道路，今天上午發生護坡滑動現象，坍塌長度約60公尺。嘉義縣長翁章梁前往勘查後，要求水利單位進行安全防護，盡速檢討改善。

去年9月驗收完工的鴨母寮大排防汛道路，今天上午發生坍塌後，翁章梁與嘉義縣議會副議長陳怡岳一起前往了解坍塌原因，要求水利單位進行安全防護，並隨時回覆處理進度。

嘉義縣政府水利處副處長朱崧豪表示，水利處到場會勘後，先拉起封鎖線，再用太空包、鋼板樁作緊急加固處理，初步研判為當地土質為砂質，加上附近農地含水性高等因素所造成；至於是否與日前地震有關，仍待進一步了解。

翁章梁隨即要求水利處，針對坍塌防汛道路周邊的水文、土壤性質做總檢測，如有同樣因素，應進行補強措施；至於到底是工程缺失或設計缺失等責任歸屬，將再進一步釐清。

朱崧豪指出，縣府已緊急調運鋼板樁到現場打設，避免災害面積擴大，至於河道側土方裸露面也會先行覆蓋帆布，避免土壤沖刷，後續再檢討災害成因並提出改善方案。（編輯：黃世雅）1080809

去年9月才剛驗收完工的嘉義縣朴子市鴨母寮大排牛挑灣段防汛道路，9日驚傳坍塌，縣長翁章梁（左2）親自前往勘查，並要求儘速檢討改善。中央社記者江俊亮攝　108年8月9日
去年9月才剛驗收完工的嘉義縣朴子市鴨母寮大排牛挑灣段防汛道路，9日驚傳坍塌，縣長翁章梁（左2）親自前往勘查，並要求儘速檢討改善。中央社記者江俊亮攝　108年8月9日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報