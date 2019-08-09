嘉縣防汛道路坍陷 翁章梁：盡速檢討改善
最新更新：2019/08/09 15:36
嘉義縣朴子市鴨母寮大排牛挑灣段防汛道路，9日發生護坡滑動坍塌現象，由於防汛道路去年9月才驗收完工，引發地方議論。中央社記者江俊亮攝 108年8月9日
（中央社記者江俊亮嘉義縣9日電）嘉義縣朴子市鴨母寮大排牛挑灣段防汛道路，今天上午發生護坡滑動現象，坍塌長度約60公尺。嘉義縣長翁章梁前往勘查後，要求水利單位進行安全防護，盡速檢討改善。
去年9月驗收完工的鴨母寮大排防汛道路，今天上午發生坍塌後，翁章梁與嘉義縣議會副議長陳怡岳一起前往了解坍塌原因，要求水利單位進行安全防護，並隨時回覆處理進度。
嘉義縣政府水利處副處長朱崧豪表示，水利處到場會勘後，先拉起封鎖線，再用太空包、鋼板樁作緊急加固處理，初步研判為當地土質為砂質，加上附近農地含水性高等因素所造成；至於是否與日前地震有關，仍待進一步了解。
翁章梁隨即要求水利處，針對坍塌防汛道路周邊的水文、土壤性質做總檢測，如有同樣因素，應進行補強措施；至於到底是工程缺失或設計缺失等責任歸屬，將再進一步釐清。
朱崧豪指出，縣府已緊急調運鋼板樁到現場打設，避免災害面積擴大，至於河道側土方裸露面也會先行覆蓋帆布，避免土壤沖刷，後續再檢討災害成因並提出改善方案。（編輯：黃世雅）1080809
去年9月才剛驗收完工的嘉義縣朴子市鴨母寮大排牛挑灣段防汛道路，9日驚傳坍塌，縣長翁章梁（左2）親自前往勘查，並要求儘速檢討改善。中央社記者江俊亮攝 108年8月9日