聽見世界 高雄長庚舉辦人工電子耳家族聯誼

（中央社記者王淑芬高雄10日電）高雄長庚紀念醫院今天舉辦人工電子耳家族聯誼會，提供人工電子耳的病友們一個專屬的表演舞台，以才藝表演及分享回饋，向外界細心描繪他們「聽」見的世界。

今年10歲的小蓁是先天聽障，1歲11個月裝置左耳人工電子耳；9歲裝置右耳人工電子耳，術後她積極參與聽語復健課程及樂團活動，透過音樂刺激聽力。現在的小蓁聽說正常，溝通互動難不倒她，在校成績優異，無論朗讀、作文、繪畫的表現不輸一般小朋友。

今天活動中，民視「快樂故事屋」的宇柔姐姐與HAPPY熊拍打鈴鼓、響板，模仿動物叫聲，邀請大家聽聲辨音，小蓁帶領病童答題，大家踴躍舉手、反應熱烈。聽障兒透過裝置人工電子耳及聽語課程的復健也能享有與一般孩子同樣的「聲」活。

另外，電子耳也讓成人聽障者重拾對生命的熱情與希望。29歲的宥皜是先天聽障，從小佩帶助聽器，畢業後在成大擔任研究助理，然因聽障緣故，常無法完成交辦事宜，工作上受到極大挫折，人際關係也出現問題。

但他在裝置人工電子耳後大幅改善聽力與生活，返回職場，理解力增加更可勝任工作，人際互動溝通也更佳順利，讓他建立自信，重拾對生命的熱情與希望。

高雄長庚表示，雙耳聆聽是天賦人權，任何聽損者都有權利去重建其兩側聽力，特別是兒童更需要早期重建兩側聽力，歐洲耳科學會在2012年發表的報告建議，如果聽障兒童兩耳對助聽器反應不佳，就應該盡快雙耳植入。此外對於單側聽損全聾個案，使用助聽器或電子耳都是重建雙耳聆聽的方法。

高雄長庚紀念醫院自民國93年至今共補助170位病友，其中聽障兒雙耳裝置人工電子耳47位。每年幫助許多家庭，造福更多聽障朋友，盼將這份愛傳遞下去，讓越來越多聽障朋友能夠聽見這個世界、聽見未來的希望。（編輯：黃世雅）1080810