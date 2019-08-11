為善不欲人知 捐白米助偏鄉弱勢3年不間斷

（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）花蓮縣警察局玉里分局3年來每年獲贈數百公斤白米，分局多次打聽捐米者身分，對方為善不欲人知，始終不透露，分局將愛心白米幫助弱勢家庭分享社會溫暖。

玉里分局表示，捐白米的無名氏每年固定兩次，宅配數百公斤白米到分局，日前又收到10大箱，分局將白米分贈卓溪、富里、玉里等3鄉鎮計80戶弱勢家庭。

員警多次打聽捐米者身分，對方堅持不具名，只知道善心無名氏居住北部地區，經商有成；已連續3年總共捐贈6次，多達2000公斤以上的白米，默默地幫助花蓮縣南區弱勢家庭。

玉里分局長呂育騰表示，平日除治安、交通安全維護，也特別關注弱勢家庭。每次善心無名氏捐贈白米至分局時，即請派出所警勤區員警訪查轄區3鄉鎮需要協助的弱勢家庭；由派出所管區家戶訪查時，把善心無名氏的滿滿愛心送到民眾手中，讓他們感受社會溫暖。

另外，台南林人和夫婦日前特別從台南開車帶著物資來到鳳林分局，透過分局轉介大量物資給偏鄉弱勢者。鳳林分局表示，已轉贈豐濱分駐所長呂凱寰轉介的個案，是豐濱鄉低收入戶陳姓婦人。

陳婦育有10歲、8歲、4歲3名子女，陳婦身障，丈夫4年前因病全癱，已送安養中心照顧，10歲長子輕度身心障礙需就醫復健；每月所領低收入補助全用來繳交丈夫安養費。陳婦以種菜、賣菜、幫人砍草勉強度日，但已連續數月無人找她砍草，只好利用夜間帶著3個孩子抓青蛙換點零用錢過日子，處境堪憐。

在警方幫忙轉介下，熱心助人的林人和夫婦將許多實用物資與衣物捐贈給陳婦一家人，讓他們在生活困頓中也感受社會溫暖。

鳳林分局長黃國師表示，感謝社會善心人士捐助，讓一些資源短缺的家庭有了一線生機，也展現人性最美好善良的一面，分局將持續協助，把愛心傳遞出去。（編輯：翁翠萍）1080811