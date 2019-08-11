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區長下山任一日店長 民眾免跋涉嚐梨山水蜜桃

最新更新：2019/08/11 14:16
台中市和平區長林建堂11日帶著梨山水蜜桃下山，到超市擔任一日店長，行銷梨山水蜜桃。中央社記者趙麗妍攝　108年8月11日
台中市和平區長林建堂11日帶著梨山水蜜桃下山，到超市擔任一日店長，行銷梨山水蜜桃。中央社記者趙麗妍攝　108年8月11日

（中央社記者趙麗妍台中11日電）為推廣梨山水蜜桃，台中市和平區長林建堂今天帶著梨山水蜜桃下山，到超市擔任一日店長，民眾不用跋涉上山，也可品嚐到產地當季新鮮水果的美味。

現在正是梨山水蜜桃熟成季節，為讓更多民眾不用遠征上梨山，也可品嚐到梨山水蜜桃好滋味，和平區公所區長林建堂今天和梨山觀光大使「樂桃桃」，帶著梨山水蜜桃下山，到楓康超市中科店擔任一日店長，進行快閃活動，行銷梨山水蜜桃。

林建堂說，梨山四周山巒起伏屬高海拔，霧氣濃重，適合水蜜桃生長，今年遭逢天候異常，產量減少8成，在果農堅持努力下，水蜜桃品質相當好。

林建堂指出，為打響梨山水蜜桃名號，今年是第2年和楓康超市合作，希望透過穩定的銷售管道，幫助農民行銷，也讓民眾吃到當季鮮果。

楓康超市企劃處處長馮清浩說，楓康超市長期支持梨山地區農特產與在地供銷平台合作，產地直送，為期一週，梨山水蜜桃在超市上市，提供民眾採買品嚐。（編輯：翁翠萍）1080811

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