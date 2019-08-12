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兄妹返澎探親兼義剪 數年來獲長者稱讚

最新更新：2019/08/12 14:51
在高雄經營美髮事業的陳邦輝（左）與妹妹陳曉惠，趁暑假回澎湖探親時，默默在偏鄉小漁村為長者義剪，故鄉老人家都對他們這份「甘願做」的善心豎起大拇指比讚。中央社　108年8月12日
在高雄經營美髮事業的陳邦輝（左）與妹妹陳曉惠，趁暑假回澎湖探親時，默默在偏鄉小漁村為長者義剪，故鄉老人家都對他們這份「甘願做」的善心豎起大拇指比讚。中央社　108年8月12日

（中央社澎湖縣12日電）在高雄經營美髮事業的陳邦輝與妹妹陳曉惠，趁暑假回澎湖探親時，默默在偏鄉小漁村為長者義剪，對於行動不便的鄉親更是登門梳理。故鄉老人家對這位年輕子弟都豎起大拇指比讚。

陳邦輝在高雄經營美髮業，老家在澎湖沙港偏鄉漁村，5年前隨同父親陳家樂返澎湖探親祭祖，發現故鄉的老人家因子女也同樣外出獨留老家，家居生活除了有聘外籍看護外，大部份都自己料理。

今年才滿30歲的陳邦輝，看到長者平日很少打理自身儀容，因此告訴父親，每年暑假期間可利用回家探親一週時間，可以為家鄉長輩做些事，利用自己美髮專長，為村里長輩們梳裝頭髮、整理門面，讓長輩們看起來乾淨俐落、更有精神，這個提議獲得父親支持。

陳邦輝說，前些年大都是一個人隨父親返澎，今年妹妹也暫停高雄的工作，一起加入義剪行列。除了在村里活動中心義剪外，對於行動不便的長者，還一一的登門為他們梳剪整理一番，讓長者們容光煥發，長者們對這位年輕的子弟，有這麼一份「甘願做」的善心，都豎起大拇指比讚。

陳邦輝表示，這項義剪服務今年已進入第4年，除了在自家社區村里外，今年還將前往馬公東文、白沙講美日照中心等村里和天主教惠民醫院為長者義剪服務，未來每年都會持續的返鄉為長者義剪服務。(編輯:孫承武) 1080812

在高雄經營美髮事業的陳邦輝（左）與妹妹陳曉惠，趁暑假回澎湖探親時，默默在偏鄉小漁村為長者義剪，陳邦輝說，這項義剪服務今年已邁入第4年，未來每年都會持續為長者服務。中央社　108年8月12日
在高雄經營美髮事業的陳邦輝（左）與妹妹陳曉惠，趁暑假回澎湖探親時，默默在偏鄉小漁村為長者義剪，陳邦輝說，這項義剪服務今年已邁入第4年，未來每年都會持續為長者服務。中央社　108年8月12日
在高雄經營美髮事業的陳邦輝與妹妹陳曉惠（右），趁暑假回澎湖探親時，默默在偏鄉小漁村為長者義剪，對於行動不便的鄉親更是登門梳理，數年來未曾中斷。中央社　108年8月12日
在高雄經營美髮事業的陳邦輝與妹妹陳曉惠（右），趁暑假回澎湖探親時，默默在偏鄉小漁村為長者義剪，對於行動不便的鄉親更是登門梳理，數年來未曾中斷。中央社　108年8月12日
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