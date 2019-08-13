梁皆得爭取跨國拍攝黑嘴端鳳頭燕鷗

生態紀錄片導演梁皆得接受農委會委託拍攝黑嘴端鳳頭燕鷗紀錄片，連續3年在馬祖及大陸曾出現黑嘴端鳳頭燕鷗的地方上山下海，希望捕捉到珍貴的生態影片。（梁皆得提供）中央社 108年8月13日

（中央社馬祖13日電）生態紀錄片導演梁皆得3年前接受農委會委託拍攝一部黑嘴端鳳頭燕鷗的紀錄片，梁皆得連續3年在馬祖及大陸曾出現黑嘴端的地方上山下海，希望捕捉到珍貴的生態影片，為「神話之鳥」留下永恆的紀錄。

梁皆得因為一部「老鷹想飛」生態紀錄片而聲名大噪，早在2000年時，梁皆得在北竿中島拍攝燕鷗生態時意外發現「神話之鳥」－黑嘴端鳳頭燕鷗，也是這項發現驚動世界鳥盟，讓馬祖躍上國際關注舞台。

馬祖今年的鳥況極佳，梁皆得也順利在北竿鐵尖島捕捉到黑嘴端的珍貴鏡頭。

梁皆得說，目前觀測紀錄最多的在大陸浙江一帶，而馬祖則是非常重要的繁殖地之一，其它包括韓國、馬來西亞、印尼、菲律賓等地都有黑嘴端的觀測紀錄，他希望爭取到一項跨國拍攝計畫，更完整的記錄黑嘴端的遷徙與繁殖。（編輯：張銘坤）1080813