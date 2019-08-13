大雨下不停 高市田寮民宅進水一米深

（中央社記者王淑芬高雄13日電）高雄市一場大雷雨造田寮地區有嚴重的災情，西德里民宅積水約100公分深，疑與崇德橋排洪不及有關，行政院副院長陳其邁及市長韓國瑜各自勘災，事後電話聯繫改善辦法。

關心二仁溪沿線排洪及橋樑高度的問題，陳其邁於中午在水利署長賴建信及第6河川局長邱忠川的陪同下勘查崇德橋、石安橋及中路橋，並研議解決對策。

副院長辦公室告訴記者，陳其邁下午和韓國瑜電話聯繫，針對中路橋和石安橋，橋面太低，容易淹水的窘境交換意見，陳其邁承諾中央會全力協助兩座橋的改建工程。

高雄市清晨的大雨造成部分地方積水，包括岡山、湖內積水最深的田寮西德里。田寮區崇德橋一帶也因地勢低，二仁溪水暴漲，居住在低漥地區的民宅進水約一米高，警方也擔心崇德橋溢流，一度封鎖橋樑。

田寮區西德里長黃萬春說，清晨5點多雨下得急又大，西德里6鄰及新路10鄉鄰共11戶的住家進水，嚴重的家戶水深近半個樓層高。

韓國瑜於上午10時半勘查崇德橋，也聽取工程簡報，有居民說二仁溪都未清疏才是導致西德里淹水的主因。

不過，第6河川局課長戴福明表示，6河局從103年至今已經清疏了113萬立方公尺的淤積土方，花了新台幣1億2000多萬元。

6河局長邱忠川接受中央社記者電話採訪表示，二仁溪下游石安橋及中路橋太低，致兩座橋宛如是二仁溪的攔沙壩，亟需要改建，促市府趕快編列改建預算，才能更有效的解決排水防洪工程。

韓國瑜表示，市府會在雨季後，會同台南市及6河局研議，希望對症下藥解決河川溢流問題，在長久效果未顯現前，必須把治標工作做好。（編輯：林沂鋒）1080813