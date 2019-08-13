一天工作幾小時 侯友宜：大概16個小時

新北市長侯友宜（左3）13日出席世界女童軍總會第13屆亞太區會議暨世界女童軍亞太之友第7屆區域大會開幕儀式，希望各國代表在會議之餘，也能體驗新北市的美食及美景。中央社記者王鴻國攝 108年8月13日

（中央社記者王鴻國新北13日電）直轄市首長一天要工作幾小時，新北市長侯友宜今天被媒體聯訪問到這個問題時表示，「一天大概工作16個小時左右，當然有時候碰到一些狀況是沒辦法回家的」。

侯友宜今天參加在板橋凱撒飯店舉行的世界女童軍總會第13屆亞太區會議暨世界女童軍亞太之友第7屆區域大會時表示，這是世界女童軍總會50年來首次於台灣舉行女童軍亞太區會議，希望各國代表在會議之餘，能深入體驗新北市的美食及美景。

侯友宜會後接受聯訪時，媒體提及高雄市長韓國瑜上班的情形，詢問侯友宜一天上班幾小時，侯友宜說，「一天大概工作16個小時左右，當然有時候碰到一些狀況是沒辦法回家的」。

他表示，以前當刑警抓十大要犯、重大死刑犯，看到很多同仁在面前倒下去，因此，他覺得現在很幸福，因為可以站在這裡為市民做事，很開心。

因此，他不在乎工作的時間長短，因為回想到過去，現在能生存下來就是一種幸福，很開心有機會為市民服務，每天能夠工作、盡心盡力把事情做好，這是他最開心的事情。

侯友宜強調，每一個人有個人的工作想法和工作態度，他都尊重，他個人已經習慣這樣方式，每一個人選擇的方式不一樣，「我會做好我自己才是最重要的」。（編輯：方沛清）1080813