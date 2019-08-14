國際AI智慧園區 楊文科：竹縣科技產業新里程碑

新竹縣政府提出國際AI智慧園區計畫案，縣長楊文科14日表示，園區總面積約12.61公頃，初步預計設置8.06公頃產業專用區，其中，包含興建一棟AI產業願景館，在空間上將有國際會議廳、創新育成中心、新創辦公室及產品展示與體驗場域等。中央社記者郭宣彣攝 108年8月14日

（中央社記者郭宣彣新竹縣14日電）新竹縣長楊文科今天宣布，縣政府提出國際AI智慧園區計畫案，經縣環境影響評估審查委員會審議通過，預計10月底完成園區報編及都市計畫發布實施，將成竹縣科技產業新里程碑。

楊文科今天表示，新竹縣國際AI智慧園區總面積約12.61公頃，初步預計設置8.06公頃產業專用區，其中，包含興建一棟AI產業願景館，在空間上將有國際會議廳、創新育成中心、新創辦公室及產品展示與體驗場域等。

楊文科說，在國際AI智慧園區用地處分，將採取設定地上權的「出租」方式辦理，朝向引入無煙囪類別的產業，包含節能及綠色能源研發、設計與後端應用技術服務、軟體設計、資訊服務、智慧應用服務等相關產業。

楊文科指出，未來，在國際AI智慧園區將設立創新育成中心，並與AI專業技術大專學院、研究單位與業者進行產學合作，提供營運管理、資金協尋等專業顧問諮詢服務，期能吸引AI研發領先技術業者進駐，提升產業競爭力及促進產業轉型。

楊文科說，新竹縣發展國際AI智慧園區，將提供AI實驗場域，扶持AI自主研發技術，提供新創業者基本設施、設備儀器與支援服務，降低新創業者初期投資成本，並打造友善創業社交環境，激發業者創意潛能。（編輯：李錫璋）1080814