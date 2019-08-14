恆春半島遲不列入偏遠加給 留不住公教人員

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）屏東縣長潘孟安上任後爭取恆春半島納入偏遠加給適用範圍，以留住公教人員，但行政院屢以納入修正研議為由，一直沒答應；屏東縣政府今天表示，連原鄉公教人員都比半島穩定。

恆春半島距屏東市區100公里，公教、醫護人員都留不住，流動率非常高，縣府人事處長李殷明表示，潘孟安在擔任屏東縣議員和立委時，時常接獲居民抱怨老師經常換人，因此上任縣長後積極向行政院爭取將恆春半島枋山鄉、車城鄉、滿州鄉及恆春鎮等4鄉鎮納入偏遠加給適用範圍，以提高恆春半島公教人員留任意願。

李殷明表示，多次的爭取，行政院都以納入修正研議為由，沒有答應。

李殷明指出，為鼓勵留任意願，縣府著手規劃以交通費補貼方式，並於民國104年8月3日訂定「縣府恆春半島地區各機關學校補助員工交通費注意事項」，凡符合補助規定者，每月最高補助新台幣3000元。

今年，縣府更進一步解決教職員住的煩惱，向中央爭取經費，合力斥資1億8000萬元興建「恆春地區教師集中宿舍」，以提升教師留任的意願，終極目標是將恆春半島地區納入地域加給表支給範圍。

雖然縣府補助3000元交通津貼，但去年和前年申請的公教人員只有一半，李殷明說，相較於偏遠加給適用範圍的補助最高可領8000多元，還是有一段差距。

李殷明說，靠近屏東市的原鄉三地門鄉及瑪家鄉有納入地域加給適用範圍，公教人員流動率比恆春半島穩定許多。（編輯：翁翠萍）1080814