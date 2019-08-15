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復育海洋 澎湖縣府宣示將放流50萬尾創高產值

最新更新：2019/08/15 14:11

（中央社澎湖縣15日電）澎湖縣政府農漁局水產種苗繁殖場今天在白坑等海域潮間帶，放流1萬8000隻沙蟹苗，澎湖縣長賴峰偉親自放流外，並宣示今年將放流50萬隻，復育海洋漁業，約可創造超過2000萬元產值。

澎湖農漁局表示，今年分別在重光、赤崁、南寮、白坑、青灣、井垵、沙港、湖西海域放流沙蟹苗39萬8122隻，今天再放流沙蟹約1萬8212隻，目前沙蟹苗放流全年度累積數量為41萬6334隻，將朝全年50萬尾沙蟹目標前進。

賴峰偉說，澎湖白坑海域具有原生馬尾藻林，非常適合沙蟹棲息，且湖西、湖東、南寮及白坑等村里重視環境生態，持續推動生態旅遊，村民海洋生態保育意識較高，願意自主管理社區海岸及漁業資源，澎湖海洋活化榮景可期。

賴峰偉表示，澎湖沙蟹聞名全台，加上沙蟹成長速度快，市場經濟價值高，對沿海漁業復甦成效迅速，預計1年後可長至成蟹體型，希望透過放流沙蟹，擴大產值，讓觀光客都能品嘗沙蟹的鮮甜美味。

澎湖縣政府今天放流的遠海梭子蟹，俗稱「沙蟹」、「花市仔」，由於肉質鮮美，營養豐富，經濟價值高，市售每斤高達新台幣700元，是饕客的最愛海鮮。（編輯：黃世雅）1080815

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