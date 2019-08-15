完善合歡山暗空公園 擬設多功能旅遊中心

（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）合歡山獲認證為台灣第一座暗空公園，南投縣政府規劃在鳶峰及昆陽設置多功能旅遊服務中心，並改善各項相關硬體設施，盼打造國際級觀星及旅遊景點，使「追星族」有更好環境。

合歡山獲得國際暗天協會（International Dark- Sky Association，IDA）認證，成為台灣第一座國際暗空公園，南投縣政府後續針對鳶峰停車場進行周邊環境改善，並研擬設置多功能旅遊服務中心，南投縣長林明溱今天與縣府觀光處長李孟珍、仁愛鄉長吳文忠踏勘昆陽、鳶峰停車場，實地了解相關設施改善規劃。

林明溱說，縣府投入新台幣2500萬元營造沿線觀星環境、整建鳶峰及昆陽旅遊服務中心與停車場，希望打造國際級觀星景點；未來結合清境地區景點，遊客白天可走清境高空觀景步道、看綿羊秀，夜間再上合歡山觀星，打造全新觀光旅遊軸線與風潮。

李孟珍表示，爭取1000萬元改善鳶峰停車場周邊環境，目前廁所及攤商平台完工，正辦理驗收，將持續施作觀星及天文平台，最快9月底完工；至於鳶峰、昆陽遊客服務中心及周邊觀星環境建設工程，總經費約1500萬元，正辦理上網招標。

昆陽派出所裁撤後建物閒置，雪季期間作為醫療站，縣府研擬設置多功能遊客服務中心，結合原本雪季勤務及救護站功能，加上遊客服務、觀星望遠鏡做整體規劃，並整修建物內部空間，但派出所位於太魯閣國家公園內，建物整修牽涉法令範圍較廣，林明溱責成觀光處依法申請並儘速完成規劃。

合歡山高海拔及低大氣擾動，促成良好觀星條件，經台灣星空守護聯盟、清境觀光協會等民間單位發起，南投縣政府、行政院農業委員會林務局東勢林區管理處、太魯閣國家公園管理處共同合作，去年7月向國際暗天協會爭取認證合歡山國際暗空公園，日前通過，範圍從鳶峰到小風口。（編輯：謝雅竹）1080815