新竹縣大坪國小廁所翻新 學生妝點展創意

新竹縣大坪國小校長彭銘君16日表示，學校將校園廁所整修，以融合自然環境及美學課程，並讓學生共同發想創作廁所標示牌，發揮創意妝點空間。中央社記者郭宣彣攝 108年8月16日

（中央社記者郭宣彣新竹縣16日電）新竹縣大坪國小校長彭銘君今天表示，學校整修廁所融合自然環境及美學課程，並讓學生共同發想創作廁所標示牌，成為孩子的創意空間，也讓孩子把學習落實到生活實踐中。

彭銘君今天表示，學校將整修後的廁所，曾參加「民國107年教育部國中小廁所整修工程績優評選全國最美廁所」中，以明亮寬敞、通風便利、融合自然環境及美學課程，在400餘所學校中脫穎而出，贏得全國最美廁所銅獎殊榮，獲新台幣30萬元獎金。

彭銘君指出，這次整修的廁所，原本陰暗、空間窄，更為校園的死角，原本打算用屏風遮蔽，但考量學生安全，透過新竹縣政府爭取中央挹注100萬元整修，也在施工的過程中，結合課程與學程，廁所融入在地特色，也讓孩子參與校園改造。

彭銘君說，在改造後，廁所為半透明、彩繪的玻璃為特色，從室外往廁所一看，也會被空心磚牆面、藝術作品吸引，就像到了藝術空間。

大坪國小教導主任徐瑞珠指出，學校整建廁所讓三至六年級學生共同參與，利用在藝術與人文課程時間，發想創作廁所標示牌，孩子們動手做剪貼圖案，最後貼在廁所玻璃上，妝點廁所空間。

大坪國小學校生態景觀顧問楊宗儒說，將生態環保融入廁所的設計，白天不需人造光，且廁所三面通風，地面能維持乾燥，不會有異味。（編輯：李錫璋）1080816