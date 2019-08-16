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宜蘭童玩節倒數 夜間水舞燈光秀再升級

最新更新：2019/08/16 16:11
宜蘭國際童玩藝術節將在18日閉幕，縣府近日將今年園區「夜間水舞燈光秀」表演方式再升級，除推出新曲目，水舞擺動的方式變化也更多元、更有看頭。（宜蘭縣文化局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真　108年8月16日
宜蘭國際童玩藝術節將在18日閉幕，縣府近日將今年園區「夜間水舞燈光秀」表演方式再升級，除推出新曲目，水舞擺動的方式變化也更多元、更有看頭。（宜蘭縣文化局提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真　108年8月16日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣16日電）宜蘭童玩節將在18日閉幕，宜蘭縣政府近日將今年園區「夜間水舞燈光秀」表演方式再升級，水舞擺動與聲光呈現更多元，閉幕典禮時也將抽出價值約70萬元汽車的幸運得主。

以「蛻變」為主題的2019宜蘭國際童玩藝術節從7月6日到8月18日，於冬山河親水公園登場，縣府除推出好玩的水上活動與豐富展覽演出之外，活動時間還延長到晚上9時，並在每天晚上7時至9時推出「夜間水舞燈光秀」，在演出時有色彩繽紛的七彩光束，最高可達60公尺水柱也會隨著音樂同步變換擺動，構成一幅幅美麗畫面，是民眾及攝影家拍照的熱門景點。

縣府文化局今天表示，配合童玩節在18日閉幕，「夜間水舞燈光秀」近日蛻變再升級，除推出新曲目，水舞擺動的方式變化更多元、更有看頭，讓園區夜晚更加如詩如畫，全新的聲光感受邀請遊客在閉幕之前欣賞。

此外，今年童玩節推出購票抽汽車活動，將在18日晚間的閉幕典禮中抽出價值約新台幣70萬元汽車的幸運得主，在活動期間不論是以童玩護照、電子票證、超商購票、現場購票等方式入場者，都享有抽獎資格。（編輯：李錫璋）1080816

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