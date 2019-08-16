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玉里百年老廟 放環保水燈祈福

最新更新：2019/08/16 19:21
花蓮玉里協天宮中元節放水燈是每年固定儀式，眾人在水面施放白紙牆、紅屋頂的造型水燈，為好兄弟「照路」，今年特別把底座換成香蕉樹幹，讓整個水燈都可以被分解，兼顧傳統與環保。（民眾提供）中央社記者張祈傳真　108年8月16日
花蓮玉里協天宮中元節放水燈是每年固定儀式，眾人在水面施放白紙牆、紅屋頂的造型水燈，為好兄弟「照路」，今年特別把底座換成香蕉樹幹，讓整個水燈都可以被分解，兼顧傳統與環保。（民眾提供）中央社記者張祈傳真　108年8月16日

（中央社記者張祈花蓮縣16日電）花蓮玉里協天宮是縣內的百年老廟，每年中元普渡都會在秀姑巒溪放水燈，今年廟裡信徒用香蕉樹幹手工製作環保水燈，慰勞好兄弟又不帶來環境髒亂。

協天宮董事長吳俞螢接受中央社記者訪問表示，放水燈是每年中元節固定儀式，在水面施放白紙牆、紅屋頂的古屋造型的水燈，今年特別把底座從保麗龍更換成香蕉樹幹，整個水燈都可以被分解。

吳俞螢說，放水燈人數近年銳減，最高峰可達500人，今年只有不到50人，今年信徒們改走精緻環保風，募集香蕉樹幹製作底座，每根約30公分，視古屋大小增加「地基」寬度，總共做了50個水燈，施放後目測距離內都不會下沉，還算穩定。

吳俞螢說，古屋前放有一柱線香，目的在替水中的孤魂野鬼照路，古屋造型的水燈也有贈屋給好兄弟居住的意思，水燈沉沒後，也傳達訊息給靈界的鬼魂們，信眾們在岸邊虔誠祭拜，直到水燈愈漂愈遠，才結束今年的水燈盛會。（編輯：林沂鋒）1080816

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