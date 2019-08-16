江家三姐妹捐長照接送專車 延續已故父母大愛

出身基隆的江家三姐妹感念已故雙親生前照顧基隆弱勢不遺餘力，16日以父母親的名義，捐出價值新台幣180萬餘元的長照交通接送專車給市府，延續父母大愛。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 108年8月16日

（中央社記者沈如峰基隆16日電）出身基隆江雪白、江月白、江秀玲三姐妹為感念已故父母生前照顧基隆弱勢，今天捐出價值新台幣180萬元「長照交通接送九人座無障礙專車」給市府，讓父母大愛繼續在人間延續。

基隆市社會處「長照交通接送九人座無障礙專車」捐贈儀式下午在基隆市政府大廳舉行，由社會處長吳挺鋒主持，會中頒發感謝狀給江雪白、江月白、江秀玲三姐妹，感謝她們以父母親為名，捐贈一部專車提供基隆市長期照顧交通接送特約單位使用。

江雪白、江月白、江秀玲三姐妹，大姐與小妹目前定居台北，二妹定居美國，雖然目前都已不住在基隆，但因父親江金祐曾任基隆市仁愛區玉田里長，任內照顧里民、關懷弱勢不遺餘力，已於民國66年去世；母親江陳寶鳳也已於民國101年離世。

三姐妹說，父母親生前義行已深刻在她們心中，即便時隔多年也不忘當年父母親對社會福利的付出及對里民的關愛；想到父母親的善心，做為子女的希望延續下去，因此才決定共同捐車延續父母的大愛恩情。

吳挺鋒說，截至民國108年6月底止，基隆市人口數為36萬9475人，其中，老人人口5萬9481人，占全市人口16.1%，每年成長率約為5.5%。依據衛生福利部長期照顧司推估，基隆的失能人口數約為1萬3000人，占總人口3.5%。

他表示，為落實「長期照顧2.0」政策，擴大服務失能長者，基隆市政府近年來積極推動許多老人福利服務，建置多處社區關懷據點及獨居老人關懷問安等多面向服務。

吳挺鋒說，目前基隆市長照交通接送服務特約單位有兩間，加入江家三姊妹這部專車後，共有11台長期照顧交通接送專車投入服務。（編輯：林沂鋒）1080816