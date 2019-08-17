大學生移民署見習 才知公務機關非冷衙門

（中央社記者黃慧敏金門縣17日電）移民署南區事務大隊金門縣服務站與國立金門大學合作，提供學生暑期實習機會；學生見習後才發現原來公務機關有許多便民措施，並非傳說中的冷衙門，期許未來能成為移民尖兵。

移民署金門縣務站表示，金門大學共有3名海洋與邊境管理學系學生參加見習，內容主要是協助民眾臨櫃辦理證件、訪視新住民家庭及參與行動列車下鄉服務等，讓學生體驗移民署服務站平日的工作內容。

經過一個月的實習，暑假後升大4的林貝諭開心表示，到服務站實習打破她以前對於公務機關僵硬的刻板印象，實際參與服務站工作後，赫然發現公務機關提供了許多便民的服務措施，並非傳說中的冷衙門。

林貝諭說，服務站平日除臨櫃受理民眾各項申辦案件外，為了便利偏鄉及烈嶼（小金門）居民洽公，每個月也會到各個鄉鎮公所辦理下鄉服務等貼心行動，處處充滿溫度。她說，尤其在穿上服務站志工背心的當下，更是滿腔熱血，期許自己未來也是移民尖兵的一員。

服務站主任廖蔚蘭表示，透過與學校合作的機會，讓同學能參與公共事務，瞭解政府的公共政策與公部門的運作模式，有利於同學未來的職涯規劃，公部門也藉由學生實習的過程中提供一些不同的視角，讓年輕人近距離接觸公共事務。

移民署金門服務站也期盼從學生實習的意見反饋中，增加創新服務的元素，為公部門帶來更多新能量與新氣象。（編輯：黃世雅）1080817