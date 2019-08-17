潘恒旭影射背骨仔要入民眾黨 楊秋興：不知所云

（中央社記者王淑芬高雄17日電）前高雄縣長楊秋興日前批評高雄市長韓國瑜，指「觀光局長潘恒旭2000萬元是已爆彈」，引發潘的不滿，在臉書指楊「背骨仔」，楊駁斥「不知所云」，促潘趕快釐清2000萬元疑點。

楊秋興接受中央社記者電話採訪駁斥潘的指控「不知所云」，促潘趕快釐清2000萬元的爭議，那是有刑事責任問題的。

楊秋興日前退黨記者會上批評國民黨成為一言堂，還指「韓國瑜酗酒是事實」、「潘恒旭2000萬是已爆彈」。這筆所謂的2000萬元，在韓國瑜政治獻金中揭露記載，2000萬元支出「旭創意」公司。潘恆旭曾任這家公司總經理。

潘恆旭今天在臉書貼文指「從政莫當楊秋興#一世背骨又噁心」。還指網路谷歌搜尋楊秋興，第一個跳出「背骨仔」三個字，因為跟楊前縣長交過手，他必須說「背骨仔」三字形容楊剛好而已。

他說，跟楊秋興根本沒見過面，只通過2次電話、2次簡訊，楊就可以指控我是紅衛兵、潑髒水說「旭創意洗錢」，這樣口不擇言、翻臉如翻書、抓狂亂咬的政客言行令他感到噁心想吐。

潘恒旭還指出，據傳楊離開國民黨後，正爭取進入某新政黨不分區立委名單，其實不用這麼麻煩，促楊就自創「背骨黨」自任黨主席，可以千秋萬世，直到永遠。(編輯:孫承武)1080817