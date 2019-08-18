澎湖目斗嶼漁場 再現陸船越界拖捕

（中央社澎湖縣18日電）中國大陸伏季休漁期結束，澎湖海巡隊今天在目斗嶼海域查獲「閩丰漁00658號」滾輪漁船越界捕，人船依法查扣，所捕的400公斤漁獲全數海拋。

澎湖海巡隊在大陸伏季休漁期結束，為防範大陸漁船越界作業，一連規劃為期2天的擴大威力取締勤務，並由隊長洪挬論親自率海巡出海執勤。

海巡隊10061艇今天清晨5時許，以船上雷達偵蒐海上可疑目標，並與第13巡防區岸際雷達系統驗證，在澎湖目斗嶼北方24浬發現一艘「閩丰漁00658號」正以滾輪式拖網捕魚，巡防艇要求停俥，收起網具停止作業，並以優勢警力強靠登船檢查，將「閩」船押返馬公隊部調查。

海巡隊副隊長詹文中表示，大陸「閩丰漁00658號」船上有黃姓船老大等7名船員，船上所拖捕獲的400公斤漁獲，則全數海拋，海巡人員在船艙內未發現有豬肉與豬肉製品等，人船由海巡查扣，將依違反兩岸人民關係條例予以重罰。

澎湖目斗嶼是澎湖北海域最大的拖網漁場，大陸海洋伏季休漁期8月解禁，陸船紛紛駛近拖網作業，澎湖海巡隊在目斗嶼海域己先後查扣有「閩惠漁02055號」和「閩丰漁00658號」等2艘越界作業漁船。（編輯：林沂鋒）1080818