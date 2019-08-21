日董座台東尋根 百年咖啡樹牽起兩地友誼

台東縣東海岸泰源幽谷內一棵蒼勁的百年咖啡樹，可能是日本知名咖啡公司董座柴田裕的爺爺所種下，柴田裕（圖）21日出席立碑紀念活動，分享百年咖啡樹的故事。中央社記者盧太城台東攝 108年8月21日

（中央社記者盧太城台東縣21日電）台東縣東海岸泰源幽谷內，一棵蒼勁的百年咖啡樹，可能是日本知名咖啡公司董座柴田裕的爺爺所種下，柴田裕3年前來台尋根發現這棵樹，他今天回到原地參加立碑紀念活動。

台東縣東河鄉推廣台23線泰源幽谷特色旅遊，在北源村找到一棵百年咖啡樹。過去日本政府在台東泰源幽谷和太麻里山上種植許多咖啡樹，有的老樹留存至今。

泰源鄉公所今天邀請日本知名咖啡公司KEY COFFEE INC董事長柴田裕等4名專家學者共同為「百年咖啡樹紀念碑」揭碑，分享百年咖啡樹的故事。

柴田裕說，KEY是家族企業，從他爺爺柴田文次年輕時就經營咖啡事業，日本政府因台灣位處亞熱帶，經緯度及氣候適合種咖啡，因此在1910年代就鼓勵日本人來台灣種咖啡。

東河鄉北源山區就是柴田文次在台咖啡會社所屬的咖啡園，這株樹根已長出樹瘤的百年咖啡樹，可能是柴田文次在當年所種下的。

柴田裕表示，爺爺在他9歲時去世，沒聽過爺爺提及曾在東河種咖啡，這段往事是成長過程中，聽父母及家族長輩轉述，因此他於3年前特別到東河泰源幽谷懷舊尋根，尋找爺爺昔日的咖啡園。

當年的咖啡園雖已不存在，但還是被柴田裕找到這棵百年咖啡樹，令他相當高興，前往東河鄉公所說出這段故事，促成今天的立碑。

東河鄉長葉啟伸表示，早年聽長輩說北源當地舊稱是「咖啡園」，但因鄉民都改種文旦、香丁等作物，咖啡樹早已不見，直到柴田裕來，才知北源山區竟有棵百年咖啡樹。

葉啟伸表示，後續鄉公所將持續推動觀光遊憩兼顧保育，並培育解說人員，讓這棵百年咖啡樹的故事流傳下去。（編輯：謝雅竹）1080821