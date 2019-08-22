荷蘭駐台代表訪新竹市 提升經濟文化交流

荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德（左）22日到新竹市拜會新竹市長林智堅（右），兩人前往將軍村圖書資訊園區，由林智堅介紹將軍村歷史故事、保存理念及新竹市如何在維護傳統歷史文化所做的努力。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 108年8月22日

（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）荷蘭貿易暨投資辦事處代表紀維德等人，今天到新竹市拜會新竹市長林智堅，紀維德說，未來將邀新竹市政府赴荷蘭的科技園區招商，再提升雙方經濟與文化交流。

新竹市政府表示，今天邀請紀維德前往將軍村圖書資訊園區，由林智堅介紹將軍村的歷史故事、保存理念及新竹市如何在維護傳統歷史文化所做的努力，讓荷蘭代表團參觀原汁原味、修舊如舊的眷村建築，體驗眷村故事。

林智堅表示，紀維德長期為台荷之間的各項交流、投資貿易牽線付出與努力，來自荷蘭的ASML（台灣艾司摩爾）落腳新竹市後，成為新竹市最具代表的外商投資案例之一，盼紀維德未來能持續帶荷蘭團隊參觀新竹的投資環境。

紀維德表示，台荷半導體產業間交流熱絡，荷蘭貿易暨投資辦事處將於9月接待荷蘭企業來台參加2019國際半導體展，未來也將帶領荷商在新竹市尋找更多投資合作商機。

新竹市政府民政處表示，荷蘭與台灣之間關係緊密，荷蘭是歐洲在台投資最多的國家，也是台灣在歐盟中的第二大貿易夥伴，荷蘭貿易暨投資辦事處也積極協助台荷間各項交流及投資貿易活動，與新竹市政府也是長期友好關係。（編輯：李錫璋）1080822