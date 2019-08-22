澎湖今年清除覆網達標 未來3年力拚18萬公尺

澎湖縣長賴峰偉（右3）22日下午隨農漁局出海，了解海底覆網清除情形，親自體驗打撈覆網，隨後並舉行成果發表會，宣布今年至今共清除海底覆網6萬6000公尺，已達年度目標。（澎湖縣政府提供）中央社 108年8月22日

（中央社澎湖縣22日電）澎湖縣政府清除海底覆網，今年預計6萬公尺，澎湖縣長賴峰偉今天宣佈達標，共清除有6萬6000公尺，並宣布未來3年清除18萬公尺為目標，讓海洋資源域生生不息。

澎湖縣長賴峰偉下午隨農漁局出海前往澎澎灘海域打撈海底覆網，並舉行海底覆網成果發表會，今年到目前為止，共清除海底覆網6萬6000公尺，已達到年度目標，未來3年朝18萬公尺目標努力。

賴峰偉今天同時表揚參與海底覆網打撈的中華民國水中運動協會、馬公潛水會、澎湖救難協會、澎湖水試所、島澳七七等20餘位海洋保育志工在澎澎灘海域清除海底覆網，慰勉潛水志工辛勞。

賴峰偉表示，為活化海洋生態，縣府祭出海洋活化12支箭，海底覆網清除是其中1箭，在高雄科技大學及各方潛水會努力下，今年已清除近6萬6000公尺，重量約2萬3000公斤，完成今年預定目標，接下來3年預計清除18萬公尺的海底覆網。

賴峰偉說，潛水志工8月開始自青螺、員貝、鳥嶼、澎澎灘等北海海域清除近3萬公尺海底覆網，每件漁網沉沒海底都有20至25年歷史，其中夾雜許多白化珊湖礁，導致礁體老化、死亡，影響魚類棲息繁衍，在打撈覆網後，恢復海洋的乾淨與美麗，讓海洋漁業資源得以生生不息。（編輯：林沂鋒）1080822