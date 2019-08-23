更多編輯台推薦新聞：
防彈少年團TWICE 全球K-POP名列前5
娛樂

防彈少年團TWICE 全球K-POP名列前5

早安世界》颱風白鹿海警23日清晨發布 暴風圈擴大登陸機率降低
早報

早安世界》颱風白鹿海警23日清晨發布 暴風圈擴大登陸機率降低

重建台灣藝術史 美國順天美術館珍藏畫作回家了
文化

重建台灣藝術史 美國順天美術館珍藏畫作回家了

數位身分證大解密 新證功能、如何換領一次看
專題

數位身分證大解密 新證功能、如何換領一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
新聞專題
颱風白鹿來襲
颱風白鹿朝台灣逼近，中央氣象局23日清晨5時30分發布海上颱風警報，預料下午發布陸警。氣象局表示，颱風警戒區域為台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）及巴士海峽，將對東半部及南部地區影響較大。
颱風白鹿來襲
新聞專題
颱風白鹿來襲7/13

颱風白鹿逼近 國軍和水利單位備戰

最新更新：2019/08/23 13:37
颱風白鹿直撲東台灣，駐守台東的國軍單位23日動員40輛各式車輛和216人力進入可能災區。（陸軍台東指揮部提供）中央社記者盧太城台東攝 108年8月23日
颱風白鹿直撲東台灣，駐守台東的國軍單位23日動員40輛各式車輛和216人力進入可能災區。（陸軍台東指揮部提供）中央社記者盧太城台東攝 108年8月23日

（中央社記者盧太城台東縣23日電）因應颱風白鹿逼近，駐守台東國軍單位，今天動員40輛各式車輛和216人力進入可能災區；另外，水利、自來水和台電等單位也待命出勤。

颱風逼近台灣東部，台東縣長饒慶鈴呼籲農、林、漁、牧業者，要隨時提高警覺，注意周遭環境及颱風動態，防範颱風及豪雨可能帶來的危害並做好疏散避難準備與蔬果採收，以降低災害損失至最輕。並請海巡署東部地區巡防局協助勸離危險警戒區海域作業船隻返航。

因應颱風可能對台東地區造成影響，台東指揮部表示，今天上午10時預置兵力216人、車輛計12類40輛，進駐大武鄉等15處災害潛勢區，第一時間執行救援任務；另營區編組待命兵力200人、車輛計8類24輛，於營區實施待命，依令實施災後復原等任務。

另外，水利局、自來水公司、台電等單位也做好颱風事前防範和災情的應變措施。（編輯：黃世雅）1080823

颱風白鹿直撲東台灣，駐守台東的國軍單位23日動員40輛各式車輛和216人力，進駐大武鄉等15處災害潛勢區，第一時間執行救援任務。（陸軍台東指揮部提供）中央社記者盧太城台東攝 108年8月23日
颱風白鹿直撲東台灣，駐守台東的國軍單位23日動員40輛各式車輛和216人力，進駐大武鄉等15處災害潛勢區，第一時間執行救援任務。（陸軍台東指揮部提供）中央社記者盧太城台東攝 108年8月23日
延伸閱讀
颱風白鹿逼近 23日下午2時30分發陸警
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報