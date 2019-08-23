颱風白鹿逼近 國軍和水利單位備戰

颱風白鹿直撲東台灣，駐守台東的國軍單位23日動員40輛各式車輛和216人力進入可能災區。（陸軍台東指揮部提供）中央社記者盧太城台東攝 108年8月23日

（中央社記者盧太城台東縣23日電）因應颱風白鹿逼近，駐守台東國軍單位，今天動員40輛各式車輛和216人力進入可能災區；另外，水利、自來水和台電等單位也待命出勤。

颱風逼近台灣東部，台東縣長饒慶鈴呼籲農、林、漁、牧業者，要隨時提高警覺，注意周遭環境及颱風動態，防範颱風及豪雨可能帶來的危害並做好疏散避難準備與蔬果採收，以降低災害損失至最輕。並請海巡署東部地區巡防局協助勸離危險警戒區海域作業船隻返航。

因應颱風可能對台東地區造成影響，台東指揮部表示，今天上午10時預置兵力216人、車輛計12類40輛，進駐大武鄉等15處災害潛勢區，第一時間執行救援任務；另營區編組待命兵力200人、車輛計8類24輛，於營區實施待命，依令實施災後復原等任務。

另外，水利局、自來水公司、台電等單位也做好颱風事前防範和災情的應變措施。（編輯：黃世雅）1080823

颱風白鹿直撲東台灣，駐守台東的國軍單位23日動員40輛各式車輛和216人力，進駐大武鄉等15處災害潛勢區，第一時間執行救援任務。（陸軍台東指揮部提供）中央社記者盧太城台東攝 108年8月23日