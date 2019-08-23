中市春社里遭棄置機車材料 調監視器釐清

民進黨台中市議員張耀中（左）指出，南屯區春社里中台路73巷口一處空地發現被不肖業者傾倒垃圾致髒亂不堪，經現場勘查發現被棄置的大多是機車材料零件，懷疑是特定回收業者所為，已通報環保局清理並找出不法傾倒者。（張耀中服務處提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年8月23日

（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市南屯區春社里靠近望高寮及台中監獄園區附近遭棄置機車材料，民進黨籍台中市議員張耀中今天懷疑是特定回收業者所為，要求環保局調閱監視器釐清，嚴懲不法傾倒者。

張耀中指南屯區中台路73巷口一處空地發現被不肖業者傾倒垃圾致髒亂不堪，現場有如營運中的垃圾處理場所，經現場勘查發現被棄置的大多是機車材料零件，懷疑是特定回收業者所為，已通報環保局清理並找出不法傾倒者。

張耀中說，春社里區域遼闊，近監獄園區鮮少有人居住，棄置者應是看中這點，才敢到此傾倒廢棄物，這處空地本有鐵片圍籬當大門，現場發現鐵片已不翼而飛，使棄置者輕易可將車輛開進來傾倒廢棄物。

民進黨籍台中市議員黃守達表示，回收業者在閒置空地棄置事業廢棄物，不是台中人應有的城市水準，要求環保局和警察局共同重視此案，找出棄置者嚴懲不貸，並查明業者有無廢棄物回收業者資格。

春社里長李志洋指春社里常被不肖業者傾倒垃圾，建議市府能在鄰近路口多裝設完整監視器系統，除延長治安防線，也讓有心人士不敢到此亂倒廢棄物。

台中市環保局說，已同步依相關跡證調閱可疑車輛資料，由於附近廣播電台的監視器非常老舊模糊不清，環保局已向台中市警察局第四分局春社派出所調閱監視器，希望能儘速釐清棄置者身分，依法辦理。（編輯：翁翠萍）1080823