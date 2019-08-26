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韓國瑜夫婦陪球員觀影 挺籃球運動及國片

最新更新：2019/08/26 23:01

（中央社記者程啟峰高雄26日電）高雄市長韓國瑜與妻子李佳芬今晚陪同多所高雄市高中、國中籃球校隊球員一起觀賞國片「下半場」，以行動支持籃球運動及國片。

高雄市政府運動發展局晚間在高雄夢時代喜滿客電影城包場，邀請高雄市體育會、籃球委員會、鳳甲國中、中山工商等在地國高中籃球隊員，觀賞以HBL高中籃球聯賽為背景的電影「下半場」，綽號「姥姥」的籃球教練劉錦池共襄盛舉，韓國瑜偕李佳芬也到場陪同球員觀影。

韓國瑜在現場與籃球隊員們等合影，並應球員要求在籃球上簽名。

劉錦池在籃壇執教鞭40年，培訓出田壘、吳永仁、周士淵等籃壇球星，韓國瑜致詞特別推崇劉錦池對籃球運動貢獻卓著。他並希望與會籃球隊球員都能從這部電影得到更多啟發，繼續在球場堅持努力、突破自我。

韓國瑜表示，他來看這部片，第一是鼓勵國片，第二是希望能夠了解運動員精神，觀看片中球員在下半場如何反敗為勝，非常勵志。

李佳芬沒有公開致詞，她面對媒體提問來意時，僅說支持國片。

電影「下半場」演員不乏素人球員，球員在場上的憤怒、沮喪、興奮等情緒真情流露，連情緒失控時飆罵的髒話也毫不掩飾，加上運用運球、球員碰撞、球鞋磨擦等聲音為配音，讓觀眾身歷其境。

「下半場」以「一切都要來真的」為拍攝標準，曾進行全台海選，挑選一批真正的籃球員，再結合幾名有籃球底子的新生代演員，打造一部台灣本土、熱血的HBL青春籃球電影。（編輯：戴光育）1080826

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