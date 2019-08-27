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侯友宜扮超人致敬 新北推敬軍愛師月

最新更新：2019/08/27 19:16
新北市長侯友宜27日變裝扮超人，出席主持新北「敬軍愛師月」系列活動記者會，號召各界一起為教師、軍人加油，並宣告市府9月將攜手民間企業推出多項專屬優惠，盼藉此表達對老師及軍人的感激。中央社記者王鴻國攝　108年8月27日
新北市長侯友宜27日變裝扮超人，出席主持新北「敬軍愛師月」系列活動記者會，號召各界一起為教師、軍人加油，並宣告市府9月將攜手民間企業推出多項專屬優惠，盼藉此表達對老師及軍人的感激。中央社記者王鴻國攝　108年8月27日

（中央社記者王鴻國新北27日電）新北市長侯友宜今天變裝扮演超人主持「敬軍愛師月」系列活動記者會，他強調市府結合各局處及民間企業推出各項優惠，具體對老師及軍人表達敬意。

侯友宜今天在敬軍愛師月活動記者會，特別以超人的裝扮現身向軍人及老師致敬並表示，雖然扮超人好像與活動沒有太大相關，不過只要現場軍人及老師喜愛，他就願配合。

侯友宜表示，93軍人節和928教師節都是很重要日子，過去有放假及提供電影及搭車等優惠，來表達對軍公教的尊敬，現在雖然沒有放假，但新北仍訂每年9月是「敬軍愛師月」，市府結合美妝、美髮及餐廳，提供軍人老師各種優惠。

侯友宜會後接受媒體聯訪時表示，今年特別送老師面膜，就是要對老師們表達感謝之意，希望老師人美心美，外表也美；同時，他也對犧牲奉獻的軍人表示感念，希望軍人的軍魂能夠延續，讓捍衛國家的力量，能夠更加的強大。（編輯：方沛清）1080827

新北市政府9月將推出「敬軍愛師月」系列活動，27日舉行記者會，市長侯友宜（左3）出席預告將結合各局處及民間企業推出優惠好康，表達對老師及軍人的感謝與敬意。中央社記者王鴻國攝　108年8月27日
新北市政府9月將推出「敬軍愛師月」系列活動，27日舉行記者會，市長侯友宜（左3）出席預告將結合各局處及民間企業推出優惠好康，表達對老師及軍人的感謝與敬意。中央社記者王鴻國攝　108年8月27日
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