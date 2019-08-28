里長謝玉祥傳承紙紮工藝 曾接案手做高鐵列車

新北市林口區太平里里長謝玉祥，傳承家族紙紮手工技藝40年，精湛手藝吸引不少人專程找他訂做，他也致力推展紙紮手工技藝，守護百年傳統不遺餘力。中央社記者葉臻攝 108年8月28日

（中央社記者葉臻新北28日電）新北市林口區太平里61歲里長謝玉祥，傳承家族紙紮手工技藝40年，從剖竹、削竹篾、骨架製作、紙張裁切、黏貼到版印等工序，全都親力親為，精湛手藝吸引不少人專程找他訂做。

謝玉祥退伍後接手家族紙紮事業，是紙紮舖的第4代傳人，從事紙紮業超過40年的他，雖面臨傳統紙紮技藝式微，為了不讓百年手工技藝失傳，從剖竹、削竹篾、骨架製作、紙張裁切、黏貼及版印等工序，全部親力親為，不少人專程來找他訂做，故事裡也有滿滿洋蔥。

謝玉祥說，有對夫妻每年都會來店裡訂做糖果盒，後來才知道他們因病過世的5歲兒子生前最喜歡吃糖果球，因此藉由紙紮來表達對兒子的思念。

謝玉祥之前也曾受託製作「高鐵列車紙紮」，委託人說，因為高鐵剛開始營運時，家中長輩說過想去搭乘，結果還沒機會搭到高鐵就過世，所以才想藉由紙紮替老人家實現願望。

謝玉祥說，近年來普度儀式也有不少創意紙紮，許多民眾會專程訂作獨特的紙紮祭品送給離世的親友，包括最新款智慧型手機、有游泳池的歐式洋房，甚至連麻將也可以燒給親人。

為了做出品質優良的紙紮，謝玉祥會先到竹東、苗栗頭份去挑選桂竹，再將桂竹劈開剖成細竹條或竹篾，做為骨架後，用白紙或色紙黏糊在竹架成形，再以各種色紙與印製的畫片及配件裝飾，最後針對細部潤飾，才大功告成。

謝玉祥說，製作過程中被桂竹割到手或刺傷是家常便飯，一般的紙紮最少得耗費1個星期時間完成，大型紙紮屋等複雜的紙紮，甚至得耗費近1個月時間才能完工。

每年七夕「七娘媽」的生日，謝玉祥也會手工製作「七娘媽亭」，感謝天上的七仙女保佑小孩子平安長大，其中七仙女的五官描繪精緻、栩栩如生，吸引不少里民、小朋友觀賞，謝玉祥也會指導想學習紙紮工藝的小朋友，將洋溢古早味的民俗傳承下去。

新北市政府民政局長柯慶忠表示，謝玉祥連任4屆里長，平日關懷弱勢，鼓勵長者參與社區事務，他帶領志工整頓環境，打造太平里登山步道；更致力推展紙紮手工技藝，守護百年傳統不遺餘力，里政服務備獲肯定，曾獲特優里長表揚。（編輯：李錫璋）1080828