為台灣設計展暖身 屏東動漫展登場

2019屏東動漫展取名「武道青春、熱血屏東」，邀集全台30名CG繪師與漫畫家28日起至9月22日在屏東演武場展出，為10月的台灣設計展暖身。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年8月28日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）為10月台灣設計展在屏東暖身，「2019屏東動漫展」今天起在屏東演武場開展，邀集全台30位CG繪師與漫畫家展出。文化處表示，這個週末將舉辦COSPLAY大賽及同人文創市集。

2019屏東動漫展取名「武道青春、熱血屏東」，由屏東漫畫家張重金策展，配合剛修復完成的屏東演武場為展演場域，以「劍道」為主題，邀請REI、耀月、米奇鰻等16名年輕的CG繪師，從在地的角度，連結國內14名知名漫畫家展出。

除了繪師與漫畫家們的作品展出外，現場還設置四格互動漫畫，由民眾自由發揮創意填空，有機會免費獲得限量商品。

31日上午邀請似顏繪漫畫家免費為民眾繪製Q版漫畫肖像，同時在戶外廣場將展開別開生面的COSPLAY大賽。；9月7日、8日上午在屏東美術館由漫畫家妖子與張重金分享漫畫創作經驗。動漫展從28日展至9月22日。（編輯：黃世雅）1080828