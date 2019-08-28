1個月長胖1倍 廣原小熊性別還未知

和熊媽媽失散的廣原小熊28日首次完整健檢，台東林管處表示，廣原小熊在悉心照養下，體重比原先剛來的3.9公斤多了1倍。（台東林管處提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年8月28日

（中央社記者盧太城台東縣28日電）7月27日和熊媽媽失散的廣原小熊，今天首次完整健檢，1個月胖了1倍，頭好壯壯，但有輕微貧血，目前也還無法分辨小熊的性別。

7月27日在台東縣海端鄉廣原部落和熊媽媽走散的廣原小熊，在原地照養10天，等不到熊媽媽後進入第2階段照養，預計明年野放。林務局台東林管處今天首度邀請獸醫師完整健檢。

台東林管處長劉瓊蓮說，廣原小熊在悉心照養下，體重比原先剛來的3.9公斤多了1倍，這一個月的照養，是依照專家學者建議的主食配方加上多元的野外採集副食品，小熊很給面子，給牠的每餐全部吃光光。

劉瓊蓮表示，由台北市立動物園主任郭俊成率領獸醫群及特有生物保育研究中心低海拔試驗站主任陳元龍率領照養群，共同組成健檢小組，為小熊進行完整的全身健康檢查。

獸醫師們先幫小黑熊測量體重、身長、三圍與前後腳掌等，再檢視小熊的眼、鼻、口、耳等身體外觀，並進行聽診及觸診等理學檢查，以及X光、超音波、抽血、眼科及牙科等檢查項目，檢查報告要等檢體送台北市立動物園化驗分析才能確認。

經過會診後初步確認，小黑熊除了有輕微貧血問題，其他健康狀況都很正常，體重增加至7.43公斤，短短1個月小熊體重已增加1倍。

至於小熊的性別究竟是小壯丁還是小妞兒，劉瓊蓮說，經獸醫確認，小熊外生殖器官本次暫時無法判斷，需經過血液DNA分析，一有結果會立即告知大家。

「小熊一暝大一寸」，劉瓊蓮說，未來會照養至小熊可以獨立生活，且經過適當的野外訓練，在不干擾下，讓小熊能快快回家。（編輯：謝雅竹）1080828