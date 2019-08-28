釋迦災損 農委會公告現金救助

台東縣各鄉鎮市28日接獲農委會公告，台東釋迦因颱風白鹿造成損害，納入現金救助和低利貸款補助；立委劉櫂豪（前右2）說，台東其他農作災損情形，也請農政單位儘速完成統計，盼能幫助農民儘速恢復。（劉櫂豪服務處提供）中央社記者盧太城台東傳真 108年8月28日

（中央社記者盧太城台東縣28日電）繼香蕉獲災損現金救助，立法委員劉櫂豪再爭取釋迦列入災損救助，行政院農委會今天正式公告，釋迦災損列入現金救助，受理申請日期8月29日至9月7日。

台東縣各鄉鎮市今天接獲農委會公告，台東釋迦因颱風白鹿造成損害，納入現金救助和低利貸款補助，明天開始申辦至9月7日止。

立委劉櫂豪說，颱風過後他立即要求農政單位儘速協助農民恢復。農委會8月25日第一時間依據地方政府初步統計公告香蕉農產品項納入現金救助，農糧署今日下午重新核定台東縣政府統計資料，再公告台東縣釋迦品項納入農業天然災害現金救助。

劉櫂豪指台東農業災情統計已累計損失新台幣1億1351萬元，農委會下午針對台東縣政府提報統計資料正式公告台東縣釋迦品項納入現金救助，也就是全縣釋迦農有災損達到規定程度都可提出申請。

劉櫂豪強調，台東其他農作災損情形，也請農政單位儘速完成統計，期能幫助農民儘速恢復。（編輯：翁翠萍）1080828