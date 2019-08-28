空氣品質不良 中市府啟動預警二級防制措施

（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市今天空氣品質不良，市府環保局表示，空氣品質不良及高溫情形將持續到明天，市府已啟動跨局處預警二級防制措施應變，台中火力發電廠也配合降載。

環保局表示，下午2時左右，沙鹿及東大附小的空品測站AQI指標大於100，達橘色提醒（對敏感族群不健康）至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒，市府已啟動跨局處預警二級防制措施應變。

環保局長吳志超表示，市府已通報前30大固定污染源工廠自主降載、出動各區稽查人員加強污染稽查、通知營建工地加強道路洗掃街作業、制高點稽巡查露天燃燒、執行高污染車輛查緝等，也加強宣導怠速熄火及搭乘大眾運輸，並橫向通報各局處周知所屬機關或學校單位配合執行防制措施、調整戶外作息，以減緩空氣品質持續惡化。

為減緩空氣品質狀況，吳志超指出，台中火力發電廠今天也進行降載減排措施，減排時段為上午11時至下午4時30分，未運轉發電量共550MW，降載發電量共450MW，合計1000MW發電量。

環保局表示，今明2天空氣品質受氣象條件影響大，臭氧、細懸浮微粒為主要污染物，環保局將持續監控台中空氣品質，並執行應變作為；也提醒民眾隨時注意空氣品質狀況，減少劇烈活動，避免在戶外長時間活動，必要時應戴上口罩。（編輯：謝雅竹）1080828