配合擴大秋冬國旅 花蓮瑞穗安通泡湯優惠多

配合觀光局擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫，花東縱管處邀民眾到花蓮瑞穗、安通溫泉參加「雙享泡」活動，不僅住宿折抵，還可以拿到200元美食券及抽獎。（資料照片）中央社記者李先鳳攝 108年8月28日

（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）配合觀光局擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫，花東縱管處邀民眾到花蓮瑞穗、安通溫泉參加「雙享泡」活動，不但可以吃美食、抽黃金、住宿再折新台幣1000元。

交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處長郭振陵今天表示，7月15日就推出「夏泡湯．享好康」住宿送美食券，再抽1兩黃金活動，獲熱烈回響。不少溫泉業者反應活動未結束，美食券已不夠使用，因而已加碼印製中，預計在9月前就可以把美食券送到配合活動的溫泉業者手中。

民眾可以趁觀光局9月起推出的「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，安排花東溫泉之旅，不僅住宿折抵，還可以拿到200元美食券，以及有機會抽「1兩金條」、「黃金項鍊」、「黃金手鍊」及「溫泉住宿券」等好禮。

郭振陵說，8至9月正值富里六十石山及玉里赤科山金針花季，日前白鹿颱風雖然帶來強大雨量，所幸風力不強，未將金針花打落，反而滋潤金針花盛開，目前道路也暢行，正是上山賞花好時節。

郭振陵說，9月起陸續推出活動，包括9月11日於鯉魚潭舉辦「2019 East of Taiwan 花東海灣自行車漫旅」，路線有台9線、台11線、193線及花75縣道，參加者有機會獲得旅英藝術家優席夫紀念車衣。

另有9月10日至12日的「花東海灣自行車4+2漫遊之旅」以遊覽車及自行車暢騎花東；10月19日將在東里鐵馬驛站舉辦第二屆「玉富伸展台大地時裝秀」，由藝人李懿代言、杜詩梅主持、服裝設計師沙布喇．安德烈及伊林模特兒領軍為2020花東海灣自行車漫旅設計車衣發表。（編輯：謝雅竹）1080828