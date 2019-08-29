藍追查高雄氣爆善款用途 綠批選情差轉移焦點

（中央社記者王淑芬、陳朝福高雄29日電）國民黨立委許淑華和多名市議員今天召開記者會追查高雄氣爆善款用途，批前市長陳菊市府「爛」用善款、糟蹋善心；民進黨市議員康裕成等指市長韓國瑜選情差，轉移焦點。

許淑華和多名高雄市議員上午10時在國民黨高雄市黨部召開731氣爆全國人民善款，We Care陳菊市府「爛用善款、糟蹋善心抓到了？」記者會。高雄市議會民進黨團則臨時通知於上午9時在黨團召開「說謊、政治獻金、追蹤器、農舍說不清，只會拿氣爆轉移焦點」記者會。

康裕成等7名議員輪番批評國民黨，指國民黨為了挽救韓國瑜下滑的選情，找一個對氣爆完全不了解的許淑華來開記者會「太可笑了」。

市議員黃文益指國民黨立委及市議員等人此時提氣爆，無疑是為韓國瑜民調下滑轉移焦點。市議員林智鴻說，氣爆發生時，國民黨前行政院長江宜樺以不立專法、不編特別預算、不設專責機構「三不」對待高雄市。

康裕成批國民黨對高雄氣爆事件不作為，卻不斷批評有做事的前高市府，顯然是在消費並在傷口上灑鹽，把氣爆當政治提款機。他表示，韓國瑜說謊，政治獻金、農舍及座車追蹤器等疑點重重說不清，促韓國瑜趕快交出追蹤器來，勿再利用氣爆轉移焦點。

許淑華等人指善款的使用，有購買電腦、傳真機、照相機、電話機、塑膠繩和檔案夾等，「這些物品都是受災戶所需要的嗎？難道這些物品高市府都買不起嗎？全國民眾的善心可以這樣『爛』用嗎？陳菊不在意全國人民善款，但We Care」。

許淑華和市議員陳麗娜等指出，氣爆來自全國人民善款約新台幣45億元，難怪這些善款的使用方式會被外界批評「根本黑白來」。試問如果捐款人知道愛心被用來「爛」用、挪用，使用方式還被政風單位移送檢調，會做何感想。如果沒有政黨輪替，這些真相是不是就石沉大海。

至於許淑華等人指陳菊在當年8月12日市政會議9時開始，主持2分鐘後就交給副市長李永得主持，整場會議只開19分鐘，捐款作業要點草案就這樣通過並函頒下達，請陳菊說明這麼重要的會議當時跑去哪裡。康裕成隨即於臉書PO文及附上當時的新聞資料截圖，指陳菊當時是陪國民黨的江宜樺院長勘災去了。（編輯：黃世雅）1080829