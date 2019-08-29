宜蘭頭城搶孤 鬼門關前登場

2019宜蘭頭城搶孤民俗文化活動29日深夜11時將登場，頭城鎮中元祭典協會29日上午已利用吊車將13支竹編孤棧豎立在孤棚上，迎接晚間賽事。（頭城鎮中元祭典協會提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 108年8月29日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣29日電）農曆7月知名的宜蘭頭城搶孤民俗活動，今天深夜11時登場。頭城鎮中元祭典協會表示，今年共有12支隊伍參賽，其中一支隊伍由印尼民眾組成，期盼搶孤成國際民俗活動。

每年農曆7月最知名的民俗活動就是屏東「恆春豎孤棚」、宜蘭的「頭城搶孤」。「恆春豎孤棚」在15日舉辦後，今天深夜11時輪到「頭城搶孤」在當地搶孤園區舉辦。

搶孤主舞台總高度約13層樓高，它的底部以12根大杉木為支柱，之後在支柱頂端搭建一個孤棚平台，平台上再放置13支掛滿祭物的竹編孤棧。

參賽隊伍必須在塗滿牛油的大杉木上，以疊羅漢方式，奮力向上爬到支柱頂端，再以危險性相當高的「倒翻棚」的方式，手腳並用翻上孤棚平台，之後再爬上孤棧頂端，砍下順風旗，誰的速度最快，誰就是贏家。

頭城鎮中元祭典協會表示，孤棚上共13支孤棧今天上午在吊車協助下，已豎立在孤棚上，迎接晚上賽事。為擴大國際參與，今年共有12支隊伍參賽，其中一支隊伍由印尼民眾組成，時代力量宜蘭黨部也派員組隊參加。（編輯：李錫璋）1080829