弘光科大與美東密西根大學交流 分享教學特色

弘光科技大學每年都有學生到海外參訪、見習，今年與美國東密西根大學進行交流，了解護理專業及教學特色等。中央社記者趙麗妍攝 108年8月29日

（中央社記者趙麗妍台中29日電）弘光科技大學護理學院12位學生前往美國東密西根大學進行參訪；東密西根大學師生隨後也到台灣，參觀弘光護理學院，了解台灣護理教育現況，交流兩地教學特色。

弘光科大每年都會有學生到海外參訪、見習，護理學院今年在副主任江令君帶領下，12位學生前往美國東密西根大學進行17天的參訪見習；美國東密西根大學護理系14位師生前來弘光參訪。

護理學院院長邱豔芬今天表示，除護理專業外也和營養系、輔具矯正系等進行跨域學習，還接觸該校跨領域團隊在社區建構服務方面的研究新知，到多家醫院見習參訪，進行跨文化交流等活動。

美國東密西根大學護理系14位參訪學生，護理系張彩秀副教授先進行「台灣健康促進學校的發展」演講，她提到現在幾乎人手一機，國小學生已頻繁滑手機、看平板，成為視力保健隱憂，美國學生對此主題反應熱烈，針對學童視力改善紛紛提出自己的看法。

東密西根大學學生由弘光學伴導覽參觀護理學院臨床技能檢定中心時豎起拇指稱讚「這個OSCE教室跟醫院的病房一樣，好專業喔」。

後護系同學黎南卿說，「在美國上課一定要跟老師多互動，老師引導我們解答，啟發活絡我的思考，學到更多！」很開心能接待到校參訪的美國東密西根大學師生，讓他們了解台灣護理教育的特色。

護理科五專四年級的崔佳楹表示，「前往美國見習，發現美國醫院的醫護人員與病患比例跟台灣不同，美國醫護人員需要照顧的病患比較少，能提供的照護相對就多一點，自己也趁機學英文」。（編輯：黃世雅）1080829