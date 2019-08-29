恰恰彭政閔高雄場最終戰 獲贈榮譽市民證書

中華職棒中信兄弟隊球星「恰恰」彭政閔（右）29日晚間在高雄澄清湖棒球場出賽，這也是他生涯在老家高雄的最終戰，高雄市長韓國瑜（左）賽前現身球場，頒發高雄市榮譽市民證書。中央社記者董俊志攝 108年8月29日

（中央社記者陳朝福高雄29日電）中信兄弟今晚高雄澄清湖棒球場作客出戰統一獅，也是人氣球星「恰恰」彭政閔球員生涯在老家高雄最終戰，市長韓國瑜賽前現身球場致贈高雄市榮譽市民證書。

中信兄弟出戰統一獅，不僅是雙方本週二連戰的最終役，同時也是彭政閔球員生涯在老家高雄的最終戰，吸引大批球迷到場。

韓國瑜於賽前致贈高雄市榮譽市民證書和簽名球給彭政閔，感謝彭政閔長年為國內棒壇的付出及努力，也是台灣棒球界的典範，球場響起一片掌聲和歡呼聲。

效力於中信兄弟的彭政閔，是土生土長的高雄人，小學期間就讀高雄市立復興國小即加入棒球隊，開啟球員生涯，此後在學生、業餘期間開始嶄露頭角，自2001年球季加入職棒，連續16年球季打擊率高居3成以上，更5度榮膺打擊王的寶座，因此也贏得球迷「火星恰」的封號。

彭政閔也是國家隊的常客，更為中華隊陣中的靈魂人物，助台灣挺進2004年雅典奧運、2008年北京奧運、2013年世界棒球經典賽八強，是國家隊不可或缺的重要戰力，也是高雄市引以為傲的指標球星。

彭政閔將在今年球季後自球場引退，韓國瑜特別選定他球員生涯在高雄市最終戰，致贈榮譽市民證書，感謝彭政閔長年為棒球運動的努力。（編輯：林沂鋒）1080829