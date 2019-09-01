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北市超商咖啡館騎樓禁菸 首日2例違規各罰2000元

最新更新：2019/09/01 17:24
台北市共15家連鎖便利商店、咖啡店前的騎樓1日起全面禁止吸菸，截至下午4時止，有2例違規。（中央社檔案照片）
台北市共15家連鎖便利商店、咖啡店前的騎樓1日起全面禁止吸菸，截至下午4時止，有2例違規。（中央社檔案照片）

（中央社記者梁珮綺台北1日電）9月1日起，台北市共15家連鎖便利商店、咖啡店前的騎樓，全面禁止吸菸，台北市衛生局健康管理科長林夢蕙今天說，截至下午4時止，有2例違規，各罰新台幣2000元。

9月1日起，癮君子若在台北市15家連鎖便利商店、咖啡店前騎樓吸菸，將依違反菸害防制法規定，開罰2000元至1萬元罰鍰。

連鎖便利商店為統一、全家、萊爾富、OK、美廉社，咖啡店為星巴克、85度C、路易莎、伯朗、丹堤、怡客、西雅圖、cama cafe、金鑛、彼得好。

林夢蕙告訴中央社記者，截至下午4時止，共有2例違規，分別在松山區、內湖區的便利商店前，已依法各開罰2000元。

至於違規者僅2例的原因，她說，騎樓牆壁會貼上禁止吸菸貼紙，店家也會勸阻癮君子不得在騎樓吸菸，「無菸環境要靠市民、店家與政府的努力」。

除上述便利商店與咖啡館，台北市公告建置戶外禁菸場所還包括公園、綠地、學校周邊人行道等。（編輯：張銘坤）1080901

吸菸有害身體健康，未滿18歲請勿吸菸。

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