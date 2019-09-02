二手菸退散 高市19連鎖業者1023家門市禁菸

雙北地區自9月1日起，連鎖超商、咖啡店前騎樓全面禁菸，違者開罰。高雄市政府9月起也推動相同政策，目前共19家業者、1023家門市響應，12月起正式取締開罰，高雄超商業者也配合放上宣導告示牌。中央社記者董俊志攝 108年9月2日

（中央社記者王淑芬高雄2日電）為讓民眾不受二手菸危害，高雄市政府公告「連鎖便利商店、咖啡店及速食店之騎樓及庇廊」共超商等19大連鎖業者、1023家門市，自9月1日起全面禁菸；12月1日起進行取締。

依高雄市政府衛生局今天公布資料，連鎖便利商店包括統一超商、全家便利商店、OK、萊爾富、美廉社；咖啡店有星巴克、多那之、金鑛、路易莎、85度C、季洋；速食店則有麥當勞、肯德基、摩斯漢堡、丹丹漢堡、必勝客、達美樂、拿坡里、SUBWAY等，一共19大連鎖業者、1023家門市。

「連鎖便利商店、咖啡店及速食店之騎樓及庇廊」自9月1日起全面禁菸，宣導期3個月，12月1日起進行違規取締。

衛生局長林立人呼籲，全世界對菸害防制趨勢，禁菸範圍會持續擴大，呼籲吸菸民眾，吸菸害處不勝枚舉，基於健康考量及早下定決心戒菸，包括尋求專業協助，持之以恆，讓自己「遠離菸害」。

另外，衛生局說明，這次公告的騎樓與庇廊，是指建築物地面層外牆面至道路境界線間空間。在上方有樓層覆蓋者稱為「騎樓」；只有遮蔽物覆蓋者則稱為「庇廊」。但由於兩者所指空間及功能並無差異，習慣上都稱騎樓，為減少市民對禁菸場所辨識混淆，所以一併加入庇廊公告。(編輯:孫承武)1080902