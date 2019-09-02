北市湖田國小與格致國中 獲企業捐冷氣

（中央社記者梁珮綺台北2日電）台北市湖田國小與格致國中今天獲光隆實業捐贈冷氣，湖田國小校長林映杜說，教室位置西曬，儘管位於陽明山，6至9月仍熱，室內電風扇已「加大再加大」，孩子們仍汗流浹背。

近年夏日漸趨炎熱，國中小要不要安裝冷氣成為話題，台北市長柯文哲多次說過，裝冷氣是最後手段，目前國中小的冷氣仍以企業、家長會捐贈為主，教育局不會編列預算購買，電費採使用者付費，但會補助低收入戶、中低收入戶等弱勢生。

教育局資料顯示，已有100%國中安裝冷氣，國小則達87%，教育局主秘陳素慧說，預計民國110年全面裝設完成。

湖田國小一至六年級共6間教室，每間獲贈1台冷氣，林映杜說，學校雖位於山上，但近年來6月至9月相當炎熱，尤其教室位置西曬，每天上午11時至下午3時，孩子坐在教室內汗流浹背。

他苦笑，電扇已經是「加大再加大」，然而，縱使風再大，全是熱風，而暑假期間，校內有社團等課程，還是會有學生到校上課，他無奈地說，「碰到像這樣的天氣，孩子在教室內學習效果確實比較差一點」，學校也透過很多方式降溫，超過28度時才會開冷氣。

一名不具名國小教師坦言，隨著氣候變遷，每天夏天愈來愈熱，以往約6月開始轉熱，如今提前至3月，儘管學校在屋頂有鋪隔熱磚，但4樓教室的孩子還是「大粒汗小粒汗」，讓她相當心疼。

格致國中獲贈10台冷氣，另2台由家長會自籌，一班裝設2台。校長陳姁姮說，這1、2年開始很熱，整天熱下來會昏昏沉沉，希望裝設冷氣後維持均溫，孩子的學習效果也會比較好。

柯文哲致詞時表示，今年有49校會辦理電源改善，經費為3億2445萬元，並指未來台北市蓋校舍時，一定要有通風設計，一次引進綠建築、智慧建築等標章，因研究指出，種植綠植栽的話，平均溫度會降2度。（編輯：張銘坤）1080902