同學嬉鬧打翻熱開水 小二女童大腿2度燙傷

（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）才剛開學，苗栗縣就傳出一名小二女童在學校遭熱開水燙傷意外，導致大腿內側和腹部二度燙傷，苗栗縣政府教育處今天指出，將要求各學校加強管理熱開水飲用安全。

校方指出，2日中午低年級學生正準備下課，國小二年級的謝姓女學生，為了幫同學倒開水，自行前往校內開飲機裝取熱開水，回到教室內放在課桌上，剛好有同學在旁嬉戲，不慎撞到桌子打翻熱開水，直接潑灑到女童身上。

苗栗縣政府教育處副處長葉芯慧今天表示，根據校方回報，女童約12時20分遭燙傷，22分就由校護依照燙傷處理流程進行「沖、脫、泡、蓋」等緊急處置，30分左右女童母親到校，1時許由家屬和校方人員一起送往為恭醫院治療。

謝姓女童母親指出，女童燙傷部位從腹部至右大腿內側，大腿部位已出現水泡、脫皮，達2度燙傷，女兒一直說「好痛、好痛」，家人都十分不捨，目前先讓女兒在家休息，希望校方能協助釐清，找出事發當時嬉鬧導致意外發生的同學，「對方應出面負一點責任」；另外，學校對於熱水機使用，特別針對低年級孩子應加強安全教育。

葉芯慧表示，近期除協助家長申請學校平安保險理賠外，針對女童傷勢會由校方和導師持續追蹤關心，同時有鑒於剛開學、也有新生入學，將盡速發文要求各學校加強宣導校內熱開水安全使用規範，避免類似意外再次發生。（編輯：方沛清）1080903