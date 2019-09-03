癌父願望陪女兒開學 醫護人員助圓夢

新竹一名曾姓父親罹患肺癌末期，病情嚴重，原本無法陪他的女兒參加幼兒園開學，在新竹國泰醫院醫護團隊協助下，成功幫他圓夢，並將過程錄影做成短片。圖為曾父3日看了院方準備的影片很感動，忍不住流淚。（新竹國泰醫院提供）中央社記者郭宣彣新竹傳真 108年9月3日

（中央社記者郭宣彣新竹市3日電）新竹國泰醫院呼吸胸腔科主任翁菁甫今天表示，新竹一名曾姓父親罹患肺癌末期，病情嚴重，原無法陪他的女兒參加幼兒園開學，在院方出動醫護人員協助，成功為癌父圓夢。

翁菁甫今天表示，38歲曾姓父親今年簽由院方提供的「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」，向安寧個管師及醫師提到未了心願，因女兒在8月底要上幼兒園，希望能參加，為女兒記錄人生重要的一刻。

翁菁甫表示，今年8月30日是他的女兒開學日，院方立即組成醫護團隊，並展開評估同時聯繫幼兒園，透過幼兒園以及紅俥救護車無償協助接送曾父，開學日當天，由醫護人員守護曾父，陪著他勇敢圓夢參加女兒開學，不留遺憾。

翁菁甫指出，安寧團隊全程為曾父錄影，為曾家人記錄重要的時刻，也錄下曾父對女兒的祝福，最近製作為短片，也成為曾父送給女兒開學禮物。

翁菁甫表示，曾父因病況導致視力逐漸模糊，但他將女兒樣子深深印在心中，也把對女兒的祝福，用影像記錄下來，醫護人員全力協助，心中滿是不捨。

翁菁甫說，曾父在去年3月檢查發現罹患肺癌、頸部淋巴併腦轉移等狀況，今年4月住院化療，治療期間發生呼吸困難等症狀，決定為自己與家人作出抉擇，透過安寧團隊的說明，簽下「預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書」，也代表他接受安寧緩和的照護模式。

翁菁甫表示，醫療團隊協助曾父了解癌末症狀以及照顧、並為善終準備。如今，院方成功為曾父圓夢，曾父看了院方準備的影片，忍不住流淚，醫護人員則強忍淚水，未來，也將繼續鼓勵、陪伴他。（編輯：李錫璋）1080903