竹東工研路通車 解決工研院中興院區塞車問題

（中央社記者郭宣彣新竹縣3日電）新竹縣竹東鎮工研路今天辦通車典禮，內政部長徐國勇出席，他表示，工研路通車後，能解決工研院中興院區車流回堵問題，且能快速接上國1、國3等道路，方便駕駛通行。

徐國勇表示，工研路在通車後，駕駛從工研院出發，能快速行駛上國道1號、國道3號，甚至是台68快速道路，相當方便，另外，若從高鐵新竹站到工研院也只要10分鐘，縮短到竹科時間，讓往返民眾、商務客不用繞路。

徐國勇指出，這次工程除能克服穿越台鐵內灣支線的問題，在今年8月雨勢來襲時，地下道也確定未出現積水，不用設置抽水機。另外，透過灌排系統分離設計，也減輕新竹縣政府後續維護管理費用。

新竹縣長楊文科表示，此工程總經費達新台幣4.4億元，但考量新竹縣政府財務困難，中央負擔3.4億元，他感謝中央支持，未來新竹縣政府還有大竹科園區、高鐵橋下聯絡道等工程，仍盼中央協助。

楊文科指出，新竹縣政府日前提報「新竹縣公道五路延伸新闢工研院中興院區支線」計畫，獲得內政部營建署核定，將能解決工研院中興院區在上下班交通堵塞問題。

楊文科說，內政部規劃設計及發包施工，工程起點為公道五路（近與員山路交叉路口），終點在中興路上的工研院西大門，在今年7月提前完工，如今順利通車。

楊文科表示，工研路連接竹科三期和璞玉計畫（台灣知識經濟旗艦園區）與國際AI智慧園區，皆為縣府重要推動計畫，盼內政部能全力協助，讓新竹縣成為高科技產業中心，也帶動公司、廠商到新竹縣投資設廠，刺激發展。（編輯：李錫璋）1080903