東海大學入門 邀校友傳承發掘新生潛能

（中央社記者趙麗妍台中4日電）東海大學「大學入學」今年邁入第10年，包括開學典禮、社團嘉年華、希望之夜等活動，校方以「連結」Connect為主題歡迎新鮮人，邀各領域校友返校傳承，發掘每個人最大潛能。

東海大學今天表示，大學入門活動自3日至6日展開，今年的活動在3日開學典禮時展新意，現代舞蹈社同學和AI影像共舞，邀請東海早期很受歡迎的聖樂團12位校友，與現在的路思義合唱家同學一起演唱。

東海大學校長王茂駿表示，透過校友與在校生的互動，期以承先啟後的「連結」，希望讓新生了解這個學校所要表達的教育理念與創校精神。

真人講堂以主題連結出發，邀請30位各領域學長姊，與新生分享自己的大學學習與生活，讓在校生能對自己的未來4年有更多想法與發揮的空間，大學不能只是玩4年，應該要充分掌握在大學中豐富的學習資源，規畫精彩的大學生活。

除此，校園定向尋寶活動，則融入人際關係，東海的歷史文化、生活，甚至是行政處室位置與辦理何種業務，讓小組與團隊合作，藉由互動關係，加深認識校園。

希望之夜，藉由手指燈「點亮東海」的活動，串接起全體的新生與校友，意味著東海校園所傳承的愛與關懷之情。（編輯：黃世雅）1080904