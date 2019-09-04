回擊韓國瑜點名 劉世芳：不信任韓的投我

（中央社記者程啟峰高雄4日電）立委劉世芳以數據批評高市府拚經濟沒成果，遭高市長韓國瑜批唱衰高雄，呼籲左營、楠梓區選民不要把票投給她。劉世芳今天則回擊所言屬實，並呼籲選民「不信任韓的請投我」。

劉世芳下午在服務處開記者會，回應韓國瑜中午直播呼籲左營區、楠梓區選民拒投劉世芳，並進一步澄清自己批評高市府拚經濟沒成果屬實，並沒有「黑韓」。

劉世芳表示，韓國瑜身為市長在上班日開直播開罵，並要選民不要投票給她，聽了覺得非常好笑，因為韓國瑜要落跑去選總統，韓的不信任度達6成，卻要左營、楠梓的選民不要把票投給她，那她要向不相信韓國瑜的人呼籲，請他們把票投給劉世芳。

劉世芳也對昨天提出3個經濟指標進一步說明，她指出，高市府招商金額0元數字出自財政部網站，而算在韓國瑜任內的2個促參案也確實是前市長陳菊任內推動的，沒說謊、也沒有「黑韓」。

至於營利事業銷售額部分，她指出，陳菊市長任內的107年上半年度成長幅度達7.05%，遠高於韓國瑜任內的108年上半年度成長幅度0.29%，這些數字都出自財政部、主計總處等網站。

劉世芳表示，近日拜訪相當多中小企業，她用一個慘字形容高雄現在的房市，沒想到業者卻給她3個慘字，是慘上加慘。她強調，這3大經濟指標嚴重衰退，無非是告訴關心高雄經濟的選民，因為韓國瑜不專心市政、只專心選總統，也就造成市府小內閣不穩定，根本沒有人要幫高雄來發大財。

劉世芳又說，中央補助高雄新台幣近百億元韓國瑜都要了，並編列高市府明年度預算書，那韓國瑜要不要跟行政院長蘇貞昌說聲謝謝，順便道歉。（編輯：黃世雅）1080904