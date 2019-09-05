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家具義賣3折起 所得捐助植物人安養

最新更新：2019/09/05 15:56
創世基金會苗栗院5日指出，去年獲家昀國際股份有限公司支持提供家具義賣，一天公益所得達新台幣10萬元，挹注照顧院內植物人經費成效顯著，今年將再度合作舉辦。圖為去年首屆活動會場。（創世基金會提供）中央社記者管瑞平傳真　108年9月5日
創世基金會苗栗院5日指出，去年獲家昀國際股份有限公司支持提供家具義賣，一天公益所得達新台幣10萬元，挹注照顧院內植物人經費成效顯著，今年將再度合作舉辦。圖為去年首屆活動會場。（創世基金會提供）中央社記者管瑞平傳真　108年9月5日

（中央社記者管瑞平苗栗縣5日電）創世基金會7、8日將與家昀國際股份有限公司合作舉辦愛心家具義賣，提供全新展示或小瑕疵NG品全數3折起，所得捐助創世苗栗院植物人安養服務，讓民眾撿便宜也能作公益。

創世基金會苗栗院今天指出，去年獲家昀國際股份有限公司支持提供家具義賣，一天公益所得達新台幣10萬元，挹注照顧院內植物人經費成效顯著，活動過後仍有不少民眾詢問，經聯繫廠商，業者一口答應，今年再度合作，舉辦第2屆「愛心家具義賣活動」。

創世苗栗院表示，今年活動為期2天，將於7、8日在頭份市尚順育樂世界空橋下廣場舉行，義賣時間從早上10時至晚間9時，商品家具是展示品或小瑕疵的NG品，但使用功能正常，價格是原價3折起，目標希望2天能募得20萬元。

家昀國際股份有限公司總經理李幸章表示，在一次偶然閱讀一則關懷弱勢的報導後，他便思考，憑個人或公司的微薄力量能做些甚麼？於是去年開始幫助創世基金會，期望對社會弱勢族群盡一己之力。他說，一間公司的力量有限，希望藉此號召民眾與各企業一起付出善心，「讓愛匯聚成河」。

創世苗栗植物人安養院成立已18年，目前院內安養53名植物人，院方表示，擴院後人數不斷增加，募款卻愈發困難，家具義賣所得將全數捐助創世植物人安養服務，讓民眾撿便宜也能幫助清寒植物人家庭，同時歡迎以每月固定小額捐款，細水長流幫助植物人。（編輯：李錫璋）1080905

創世基金會7、8日將與家昀國際股份有限公司合作舉辦第2屆愛心家具義賣，提供全新展示或小瑕疵NG品，全數3折起，所得捐助創世苗栗院植物人安養服務。圖為去年首屆活動會場。（創世基金會提供）中央社記者管瑞平傳真　108年9月5日
創世基金會7、8日將與家昀國際股份有限公司合作舉辦第2屆愛心家具義賣，提供全新展示或小瑕疵NG品，全數3折起，所得捐助創世苗栗院植物人安養服務。圖為去年首屆活動會場。（創世基金會提供）中央社記者管瑞平傳真　108年9月5日
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