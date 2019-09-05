台灣水鹿出沒奇萊山登山口 太管處：正常遷徙

（中央社記者張祈花蓮縣5日電）太魯閣國家公園海拔約3335公尺磐石山為園區內台灣水鹿主要棲息地，保育巡查員上月在距離3天腳程、海拔較低的奇萊山登山口，發現一頭台灣水鹿，太管處表示，正常遷徙。

太魯閣國家公園管理處表示，台灣水鹿主要棲息位置在中、高海拔森林的高山水源地，園區的磐石山就是主要棲息點，近幾年發現水鹿有往北、往下遷移的趨勢，推測跟族群愈來愈龐大有關。

太管處表示，多次聽到山友反映，在距離磐石山路程3天的步道上發現水鹿蹤跡，上月底保育巡查員清晨巡視，在較低海拔的滑雪樓山莊與一頭成年的台灣水鹿對視，並拍下珍貴的照片。

太管處指出，這頭公鹿發現地點位在奇萊山登山口，鄰近合歡山滑雪山莊附近，海拔約3158公尺，研判水鹿是從磐石山一路往北移動，先是往上爬到3607公尺高的奇萊北峰，再下降到滑雪山莊覓食，數量發現約2到3隻。

太管處副處長張登文接受中央社記者採訪指出，台灣水鹿怕生，人類靠近會造成水鹿緊張或生氣，呼籲遊客巧遇野生動物一定要保持距離，減少驚擾，入山的山友也要謹守無痕山林的要求，帶多少多上山，就要統統帶下山，減少環境負擔。（編輯：方沛清）1080905