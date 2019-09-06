黃牛突然竄出 撞損汽車嚇壞駕駛

金門縣金湖地區5日發生牛隻竄出撞擊車輛事件，李姓民眾駕車行經金湖鎮瓊徑路時，被從路旁竄出的牛隻撞上，造成車輛毀損，牛隻也因過度驚嚇立即「逃逸」。（金湖分局提供）中央社記者黃慧敏傳真 108年9月6日

（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）金門縣金湖地區昨晚發生一件牛隻竄出撞擊車輛事件。李姓民眾駕車行經金湖鎮瓊徑路時，被從路旁竄出的牛隻撞上，造成車輛毀損。由於牛隻當場逃逸，警方將持續追查飼主。

金湖分局今天指出，昨天傍晚6時左右接獲民眾報案，經過調查，李姓民眾駕駛汽車行經金湖鎮瓊徑路舊加油站路段時，途中被從路旁竄出的黃牛撞上，造成車輛左方鈑金凹陷；駕駛人受到驚嚇但未受傷，牛隻也因過度驚嚇立即「逃逸」。

金湖分局一組組長廖建棠指出，依道路交通管理處罰條例第84條，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通，可處所有人新台幣300元以上、600元以下罰鍰；而按照社會秩序維護法第70條第2款規定，畜養的危險動物，出入有人所在的道路、建築物或其他場所，可處3天以下拘留或1萬2000元以下罰鍰。

此外，動物所有人必須負擔相關交通事故的刑事及民事損害賠償責任。分局表示，尚未有人出面承認是肇事牛隻飼主，警方會持續追查。

飼養牛隻是金門特色之一，有時牧場就設在道路旁，有時會有1、2牛隻在大馬路旁草堆或樹下休憩，成為金門特殊景觀，令不少都市遊客驚豔。但也有駕駛人擔心牛隻會有突如其來的動作，看到前方有牛隻時，會刻意遠離路邊，有時因而不自主地偏離道路中線。

建設處代理處長文水成表示，金門現約有6000頭牛，縣府會透過養牛協會等單位對養牛戶加強宣導，請妥善拴養牛隻。

金湖分局表示，一年總會發生幾起牛隻撞車或是遭車撞傷事件；由於成牛力道強勁，尤其是機車與牛隻相撞，通常受傷的會是騎士，太湖路就曾發生牛隻撞機車，不但機車撞爛、騎士也掛彩；如果駕駛人撞斃突然竄出道路的動物，則會因飼主未善盡管理責任，不會咎責駕駛人。

分局長黃維章呼籲飼養牛隻、馬隻等動物的飼主，應善盡看管責任，避免因牛、馬亂竄到道路導致交通事故，共同維護道路交通安全。（編輯：林沂鋒）1080906

飼養牛隻是金門特色之一，有時會有1、2牛隻在大馬路旁草堆或樹下休憩，成為金門特殊景觀，但也有駕駛人擔心牛隻會有突如其來的動作，看到前方有牛隻時，會刻意遠離路邊，有時因而不自主地偏離道路中線。中央社記者黃慧敏攝 108年9月6日