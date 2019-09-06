花蓮小媽媽獲勵馨協助 為女兒考取國立大學

（中央社記者張祈花蓮縣6日電）今年19歲的李佩伶，曾是師長頭痛的問題學生，17歲時意外懷孕，勵馨基金會介入協助，生下女兒後，不但修復與母親的緊張關係，更重返校園，去年順利考取國立大學。

李佩伶由外婆帶大，爸媽離婚後，媽媽長年在西部工作，與女兒關係疏遠，僅有的聯繫都是來自學校、警局的尋人通知或闖事電話，直到17歲那年，李佩伶帶著9個月大的身孕，向勵馨基金會求助。

勵馨基金會花蓮分事務所主任李慶萍表示，李佩伶堅持要把孩子生下來，至於後續的照顧、撫養完全沒有頭緒，孩子的爸也因經濟狀況多次爭執，最後分手了，還好佩伶媽媽毅然辭去西部工作，回到花蓮幫女兒做月子、帶孫女，祖孫3人重新開始。

李佩伶媽媽告訴社工員，自己也曾是媽媽，但當時沒有人幫助她，深知一個人走來的辛苦，不想讓女兒也經歷這些辛苦。李佩伶媽媽的這一步，成了李佩伶最大的支持，也修復了母女倆冰冷的關係。

李佩伶高二那年生下女兒，做完月子後就回到校園，家庭經濟由媽媽接些零工勉強支撐，大部分還是以社會補助為主。李慶萍說，當了母親後，李佩伶個性穩定很多，放學後就回家照顧孩子，做決定前也會考量家人，去年考上國立大學，選擇留在花蓮念書，就近照顧孩子。

李慶萍說，花蓮小媽媽生育率從民國99年開始，一直維持在千分之10至千分之12間，10年來幾乎都是全國第一，是全國平均千之4的3倍，花蓮經輔導的青少女個案中，約7成選擇生下來撫養。

近年來的負面報導，讓社福單位擔心小媽媽被貼上標籤。李慶萍說，確實有個案因懷孕生子，被迫中斷學業，每月入不敷出，但也有很多像李佩伶一樣的正面例子，因為生子修復家庭關係、生活回到正軌。

花蓮勵馨基金會將李佩伶的歷程拍成微電影，放在臉書粉絲頁播放，也作為校園輔導教材，提供未成年小媽媽們主動尋求協助的勇氣，陪伴小爸媽及家庭都能為自己與孩子負責。（編輯：黃世雅）1080906