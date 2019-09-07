帶動城市移動活力 屏縣小黃公車讓銀髮族更便利

（中央社記者郭芷瑄屏東縣7日電）屏東縣政府為服務交通不方便的社區，去年推出小黃公車，9月起服務升級，除了原有的醫院外，還在菜市場、賣場和公園設站，希望讓小黃公車融入老人生活，帶動城市移動活力。

小黃公車升級服務，除了增加辨識度、加設站點，更運用第一線執勤司機反饋的意見，讓行動不便的長輩們可以更便利。

「老人家臉上的笑容變多了，生活也變得更精采多姿」，屏東市前進里里長王泰益說，現在的貼心服務升級，增加搭乘的意願。

王泰益說，里內人口約3700人，年長者、行動不便的弱勢者有近650人，加上年輕人白天幾乎都在外工作，無暇照顧，許多長輩為了不成為家人的負擔，身體病痛大多隱忍不說，也捨不得花錢搭計程車，往往小病拖成大病，「每次聽到救護車呼嘯而過，就覺得揪心」。

王泰益指出，老人家如果想去大市場採買生活必需品，或到市區逛街，都是勞師動眾的大事，貼心巴士讓外出活動變得簡單多了，所以他不斷透過廣播和公開活動宣傳。

90歲的前進里里民陳宗源開心地說，貼心巴士只要新台幣20元，因為便宜又便利，已成為他們四處趴趴走的好幫手，許多老友們因外出更方便，精神狀況都變得更好。

屏東縣長潘孟安表示，在有限的經費與條件下，縣府去年推出小黃公車，對於道路狹小、公車路線沒有行經的社區，改用機動性較高的計程車替代公車，希望透過貼心巴士融入長者的生活，並帶動整座城市移動的活力，補足公車無法抵達的最後一哩路。

縣府表示，4條小黃公車路線週一至週五每天營運10班次，週六營運6班次，民眾可至屏東縣政府交通旅遊處網頁查詢。（編輯：張芷瑄）1080907