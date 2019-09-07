金門女兒捐自創品服飾 義賣助家扶建館

出身金門的莊玉真協助金門家扶中心籌募興建扶幼館經費，7日在金城鎮公所舉行自創品牌服飾義賣會，善心獻愛令人感動。中央社記者黃慧敏攝 108年9月7日

（中央社記者黃慧敏金門縣7日電）「這不是百貨公司的特賣會」，這是金門女兒莊玉真為籌募金門家扶中心扶幼館興建經費舉辦的義賣會，姊姊妹妹呼朋引伴前來；由於每件衣服都是獨一無二，來晚的人感到扼腕。

在金城鎮東門成長的莊玉真，出身書香門第世家，父親是退休國小校長莊聰榮，作育英才桃李滿天下。莊玉真金門高中畢業考上台北實踐大學室內設計系，從此開啟在異地打拚的精彩人生。

或許是受到專精裁縫母親的薰陶，莊玉真學做服飾受到好友歡迎後，轉戰服裝設計，並開發中國風服飾的製作，以「緣」在台打出自有品牌，近10年更往來台灣和上海，拓展事業版圖。

好友金門家扶中心「溫媽媽」義工洪秀暖說，莊玉真一直想為家鄉做事，她提議以服飾特賣會為金門家扶中心扶幼館籌募經費，莊玉真二話不說，共襄盛舉。

莊玉真則是感謝眾好友的支持，她說，「靠我一個人的力量，是沒有辦法做到的」。她說，金門的婦女其實很美，但因節儉成性，不好打扮；希望自己設計的服飾，能讓姊姊妹妹讓人眼睛為一亮。

金門家扶中心主任李桂平表示，這次的服飾義賣會從服飾展銷會預設早期規畫的300套，加碼到500餘套，銷售所得全數做為扶幼館興建經費。

服飾義賣在金城鎮公所7樓會堂舉行，前來採購的幾乎都是女性同胞，也有體貼的先生陪著妻子，一同挑選出自己覺得合適的服飾。最特別的是，一名阿兵哥獨自前來幫媽媽、妹妹和義母挑選服飾，工作人員上前詢問，阿兵哥說是要來幫助家扶中心的慈善公益活動，獲得現場女性同胞歡呼掌聲。

這次義賣展出的服飾，每件都是獨一無二，沒有相同而導致「撞衫」的問題，活動在開始展售一小時後，近一半的服飾就已被挑選走，到下午4時義賣結束，400多套服飾售出。家扶中心，初步統計有新台幣30多萬元善款。（編輯：黃世雅）1080907

為助金門家扶中心籌募扶幼館興建經費，出身金門的服裝設計師莊玉真（左）熱心提供自己設計的中國風服飾義賣，受到當地婦女熱烈採購響應。中央社記者黃慧敏攝 108年9月7日